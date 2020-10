Plutarco Arias califica de “acto criminal” adquisición de anestésico mortal que se suplía en hospitales

Santo Domingo, RD

El ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, calificó de "acto criminal" la adquisición del anestésico Bupivacaina al laboratorio Síntesis S.R.L, por los graves daños que ocasiona a la salud de las personas y dijo que el caso está en investigación.

Arias fue entrevistado por la periodista Edith Febles, quien lleva a cabo una investigación sobre el fármaco que ha causado daños en varias demarcaciones y hasta muertes, sin que estas últimas estén confirmadas.

El funcionarios aseguró que el lote número 04620Z no cumplió con los estándares requeridos en el proceso de buenas prácticas de manufactura y que hay una investigación que no ha concluido.

Tiene temor y está dispuesto a irse de Salud Pública

El ministro confesó que tiene temor a que se puedan hacer muchas cosas desde adentro y fuera del Ministerio de Salud, al referirse a irregularidades.

“Realmente yo te puedo decir que yo tengo temor a muchas cosas que se hacen y que se pueden hacer, por eso quiero que mis colaboradores más cercanos, por eso los reúno a casi diario y le explico no quiero que nadie cometa errores, la soga rompe por lo más delgado, pero yo soy el primero que me voy y ustedes se irán detrás de mí” afirmó al indicar que ante casos menores, como cobrar para nombrar personas “yo me iría”.

El doctor Arias afirmó que se conformó una comisión institucional para que investigue si hubo irregularidades en el procedimiento que autorizó la compra de esto medicamento.

Garantizó que en su gestión se aplicarán estrictamente todos los procedimientos establecidos, para evitar que se repita una situación similar, por negligencia de las autoridades.

De igual manera, el ministro anunció que en los próximos días dará a conocer otro caso irregular, que implican pérdidas millonarias al Estado en lo relativo a lotes de medicamentos dejados al abandono por las autoridades salientes.