Embajada de China en RD rechaza declaraciones emitidas por funcionario de EEUU

Santo Domingo, RD

La embajada de la República Popular China en República Dominicana rechazó las declaraciones emitidas ayer por el director ejecutivo de la Corporación Financiera de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (DFC), Adam Boehler, quien dijo que su nación está preocupada por el neocolonialismo que usa la nación asiática al momento de invertir en algún país, además del uso del ADN de la gente.

En el documento, la diplomacia china calificó las declaraciones de Boehler como “calumnias sin fundamentos y ataques maliciosos contra China”.

El funcionario estadounidense habló durante un encuentro con cuatro representantes de medios de comunicación, incluyendo Listín Diario, durante su visita a República Dominicana, donde expresó “nuestro fuerte descontento” con China.

“La parte china reitera que nos complace ver que otros países desarrollen relaciones con República Dominicana sobre la base de la igualdad y beneficio mutuo, pero nos oponemos firmemente a cualquiera interferencia en las relaciones china-dominicana y al uso de medidas coercitivas para imponerle a China tratos injustos y discriminatorios”, indica el comunicado de prensa, atribuido al portavoz de la embajada de la nación asiática.

Explica que la mayor diferencia entre China y Estados Unidos es que siempre se han adherido al desarrollo pacífico, el respeto mutuo y no intervención en los asuntos internos de otros países.

De lo que acusan a EEUU

“Como todos sabemos, los EE.UU. han estado realizando durante mucho tiempo a gran escala y de manera organizada y no diferencial robo cibernético, vigilancia y escucha contra gobiernos, empresas e individuos extranjeros, además instalan gran número de bases militares apoderándose de puertos foráneos. Un país así no está calificado para acusar a China sobre temas de seguridad. No importa qué tipo de camuflaje utilizan, no pueden ocultar sus intenciones reales de obtener beneficios económicos y comerciales mediante satanización a China”, sostienen.

Dice que China no hizo daño en el pasado, ni lo hace en el presente, pero que tampoco lo hará en el futuro, a la seguridad de la República Dominicana, y en cambio está dispuesta a llevar a cabo una cooperación mutuamente beneficiosa sobre la base de respeto a la voluntad de los dominicanos, las leyes locales, reglas del mercado y las prácticas internacionales para lograr una ganancia compartida.

Relaciones China-RD

En mayo de 2018, se establecieron las relaciones diplomáticas entre China y República Dominicana sobre la base del principio de una sola China. Este principio ha sido reconocido por el actual Gobierno dominicano. Las relaciones entre China y República Dominicana son normales, de Estado a Estado, que corresponde a los intereses fundamentales de ambos países y sus pueblos, y cuentan con un amplio apoyo.

“Confiamos que la conspiración de algunas personas en los EE.UU. para sembrar la discordia está condenada al fracaso”.

Más de lo que dijo Adam Boelher

Durante la entrevista con periodistas dominicanos, en la residencia de la embajadora Robin Bernstein, el funcionario estadounidense puso como ejemplo que Estados Unidos promoverá las inversiones del puerto de Manzanillo, sobre la base de que siempre será de los dominicanos.

Recalcó que Estados Unidos no hace políticas como China, no se basan en lo que otros hacen, porque resulta una forma “muy amenazante”, dijo Boelher al explicar que siempre se mantiene al tanto de lo que hace China y también otros países inversores y por eso se enfocan en qué quieren diferenciarse.

Recalcó que una preocupación es ver cómo se maneja China, con una forma colonizada donde las deudas son creadas, los puertos son tomados y un ejemplo de su accionar es que hay países que han perdido sus puertos por 99 años.