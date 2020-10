Ministro de Educación Superior se reúne con autoridades de la UNEV

Santo Domingo, RD

El rector de la Universidad Nacional Evangélica(UNEV) Epifanio González Minaya y miembros del Consejo Académico, sostuvieron una reunión de trabajo con el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, doctor Franklin García Fermín, durante la cual acordaron acciones en favor de la academia y en beneficio de estudiantes y docentes.

Durante el encuentro, realizado en el Recinto Santo Domingo de la UNEV, García Fermín, se comprometió a financiar con un 100 por ciento los programas de becas en favor de estudiantes de escasos recursos, incluir a los docentes de la academia a participar en el Diplomado en Educación Virtual a Distancia, auspiciado por la Universidad Abierta para Adultos(UAPA).

Además, colaborar con los procesos orientados a mejorar los proyectos educativos e institucionales, y apoyar en un 100 por ciento el material docentes y profesionales del área agrícola, para lo que será el primer Doctorado en Agricultura Orgánica, con la participación de profesores dominicanos y extranjeros.

García Fermín se mostró satisfecho por los 14 de 25 proyectos de investigación que ejecuta la academia, lo cual pudo contactar directamente en la visita que hizo a las instalaciones del Centro de investigaciones Científicas y Desarrollo de Tecnologías (TECUNEV) en compañía de un equipo técnico de apoyo del (MESCYT) junto a los Vicerrectores Académico, Administrativo y de Investigación y Postgrado quienes estuvieron presentes.

De su lado, el ingeniero Epifanio González Minaya, consideró como fructífero y beneficioso el acercamiento que ha tenido García Fermín con las universidades, y en especial con la UNEV, lo cual consolidará los avances del sistema de educación superior y en beneficio de los miles de estudiantes con menos posibilidades de estudiar por su condición económica.

González Minaya, dijo que no se puede hablar de academia sin mencionar el renglón investigación, y esto no constituye no solo una petición de la universidad sino de todo el sistema de Educación Superior. “Los proyectos de investigación nos han permitido crear una masa crítica y esto se ve gracias al trabajo de TEC-UNEV, y los recursos invertidos a través del Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDOCYT)” Añadió.