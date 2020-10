Alfredo Pacheco niega haber usado tarjetas de crédito a nombre del Estado

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, negó haber utilizado tarjetas de crédito a nombre del Estado dominicano, a propósito de una publicación que realizara el periodista Roberto Cavada.

Pacheco dijo que no ha tenido nunca tarjetas de crédito a nombre del Estado dominicano, “ni con límites ni sin límites”.

“Eso es falso de toda falsedad, eso no es verdad, nunca he tenido tarjeta del estado dominicano, ni con límites ni sin límites, lamento contradecirle pero frente a esto no puedo quedar callado”, dijo el presidente de los diputados esta mañana en su red social Twitter.

El legislador responde así a un hilo que escribiera el periodista donde cuestionaba las razones que los presidentes del Senado, Eduardo Estrella, y de los diputados Alfredo Pacheco, utilizaran una tarjeta de crédito sin límites de gastos que luego tendría que pagar el Congreso Nacional.

El hilo del periodista, presentador principal de Telenoticias canal 11, fue el siguiente: “Buenos días. Barrilito y cofresito. Vergüenza ver la posición que toman ahora los legisladores que gritaron que se acabaría todo eso en el Congreso. Por cierto, Pacheco Alfredo, presidente de la Cámara de Diputados ya dijo que hará con su cofresito?”.

En los últimos días el país debate y cuestiona la existencia en el Senado y la Cámara de Diputados del denominado fondo de asistencia social, o barrilito.