Piden se libere el tránsito de vehículos en toque de queda

Los partidos Fuerza del Pueblo (FP), Revoluciona­rio Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristia­no (PRSC) pidieron el libre tránsito vehicular después de las 9:00 de la noche, ho­ra en que se inicia el toque de queda hasta las 5:00 de la mañana de lunes a vier­nes por la crisis del corona­virus, y los sábados y do­mingos de 7:00 p. m. a 5:00 a. m.

Rubén Maldonado, voce­ro de Fuerza del Pueblo, di­jo que no era necesario res­tringir el libre tránsito de los ciudadanos.

“Podemos prohibir las fies­tas hasta familiares pero no vemos necesidades de res­tringir el tránsito”, indicó el diputado.

Dijo que el libre tránsito no rompe el distanciamiento social cuando lo hace en su vehículo.

Señaló que el Congreso no debería estar tratando es­te tema actualmente y que eso se producía por los erro­res y el manejo político que le dio el Gobierno del Parti­do de la Liberación Domi­nicana (PLD). “La víctima fue el pueblo dominicano”, dijo el legislador que hasta octubre de 2019 pertenecía al partido morado. Expresó que “la Fuerza del Pueblo será coherente. Para noso­tros la salud del pueblo es­tá por encima de todos. Va­mos a apoyar este estado de emergencia”.

Héctor Félix, a nombre del PRD, dijo que en estos días se ha puesto de moda “la guitarra y el violín”.

Expresó que lo ha usado el PRM, el PLD y también el PRSC. “El único instru­mento que estamos tocan­do nosotros es el del pue­blo”, dijo.

“Ayer apoyamos la exten­sión de estas medidas y hoy las vamos a apoyar también. El PRD apoyará esta resolución. Ahora bien nosotros en consonancia con lo que ha expresado el vocero de FP, queremos que se tome en cuenta que real­mente esta enfermedad no es únicamente de día, no es de noche”, dijo el diputado del PRD.

“En vez de tener los guar­dias en las calles, salgan pa­ra los barrios y centros de diversión a cerrarlos. Las discotecas que están en esos malls de la ciudad se man­tienen abiertas y no me lo digan porque yo las he vis­to”, aseguró.

PRSC

Eliminar.

Pedro Botello, diputado del Partido Reformista Social Cristiano, dijo que los reformistas por igual pidieron eliminar la pro­hibición del libre tránsi­to que impera en la Re­pública Dominicana a partir de las 9:00 de la noche. Dijo que hay una mafia que cobra 1,500 pesos para hacer permi­sos de circulación. Acusó a agentes policiales.