Diputados aprueban otro estado de emergencia por 45 días

Paul Mathiasen

Santo Domingo, RD.

La Cámara de Diputados aprobó esta mañana la extensión del estado de emergencia nacional por otros 45 días, a solicitud del presidente de la República, Luis Abinader.

El presidente Luis Abinader pidió la extensión del estado de excepción para garantizar “la reapertura económica del país” de manera efectiva.

El nuevo estado de emergencia regirá a partir de este 18 de octubre, según reza la resolución aprobada esta mañana por los legisladores dominicanos.

La pieza ahora pasará al Senado de la República, para su conocimiento y posible aprobación.

Los dominicanos viven bajo estado de emergencia desde el pasado 18 de marzo, cuando gobernaba el Partido de la Liberación Dominicana.

El estado de emergencia rige en el país para controlar el avance y los efectos del coronavirus Covid-19, que ha detenido las actividades productivas del país.

El proyecto de resolución aprobado por los diputados fue liberado de ir a comisión y fue conocido en la sesión de esta mañana en la Cámara de Diputados.

Los diputados también rechazaron una modificación sugerida por la legisladora Aida López, que pidió que el estado de emergencia solo fuera aprobado por 30 días, en lugar de los 45 días que pidió el presidente Luis Abinader.

Sobre la petición del presidente Abinader, el diputado Gustavo Sánchez, vocero del Partido de la Liberación Dominicana, principal opositor del país, dijo que esa agrupación concedía su voto favorable, tanto para liberar el proyecto de ir a comisión, como

Dijo que no pretendían sacarle capital político a una coyuntura especial como la actual. Dijo que la salud del pueblo está por encima de interéses individuales y por tanto estarían a favor. Además señaló que no regatearían que fueran cinco o siete días, ya que el plazo de la emergencia debe ser dictado por el personal técnico de salud.

"El PLD como organización ha visto partir a muchos de los nuestros", dijo el diputado, al citar a nombres como Charles Canaan, Pedro Núñez y Antonio Vargas, dirigentes de esa organización que murieron por el coronavirus.

"El PLD bajo ninguna circunstancia puede regatearle el derecho a procurar un estado de emergencia que mitigue el efecto del coronavirus. Nuestro bloque del PLD, coherente como siempre, no solo en temas de salud sino financieros, para el PLD la suerte del país no tiene colores", insistió.

Ruben Maldonado, vocero de Fuerza del Pueblo, señaló que el Congreso no debería estar tratando este tema actualmente y que eso se producía por los errores y el manejo político que le dio el Gobierno del PLD. "La víctima fue el pueblo dominicano", dijo el legislador que hasta octubre de 2019 pertenecía al partido morado.

"La Fuerza del Pueblo será coherente. Para nosotros la salud del pueblo está por encima de todos. Vamos a apoyar este estado de emergencia", dijo Maldonado.

El legislador dijo que no era necesario restringir el libre tránsito de los ciudadanos. "Podemos prohibir las fiestas hasta familiares pero no vemos necesidades de restringir el tránsito", indicó el diputado.

Dijo que el libre tránsito no rompe el distanciamiento social cuando lo hace en su vehículo. Le pidió contemplar la posibilidad de permitir el libre tránsito vehicular después de la nueva de la noche, que hasta ahora ha estado limitado por la imposición del toque de queda.

Pedro Botello, diputado del Partido Reformista Social Cristiano, dijo que esa agrupación votaría a unanimidad a favor del nuevo plazo del estado de emergencia.

Dijo que los reformistas eran coherentes, ya que han apoyado la extensión de la emergencia nacional desde el pasado gobierno, dirigido por el PLD.

"Nostros pactamos con el gobierno votar por esa prorroga a cambio del 30% de la AFP", dijo Botello recordando la aprobación de 17 días de extensión de la emergencia nacional, los últimos aprobados por petición del PLD.

Botello dijo que los reformistas pedían un desagravio público al Partido Revolucionario Moderno, que les criticaron haber apoyado en el pasado la emergencia nacional con el PLD. Ante esto, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, le dijo que ya eso había pasado y que procediera con su turno.

"Todavía a los reformistas nos dicen en las calles que nos vendimos", dijo Botello, que asumió la palabra en nombre del Partido Reformista Social Cristiano.

Los reformistas por igual pidieron eliminar la prohibición del libre tránsito que impera en la República Dominicana a partir de las 9 de la noche. Dijo que hay una mafia que cobra 1,500 pesos para hacer permisos de circulación. Acusó a agentes policiales de prestarse a esa supuesta mafia.

"Ojalá este gobierno puede incluir medidas reales", dijo Botello. Además ironizó diciendo que parece que el coronavirus solo se contagia entre 9 de la noche y 5 de la madruada, horario en el que rige el toque de queda en la actualidad.

Héctor Félix, a nombre del Partido Revolucionario Dominicano, dijo que en estos días se ha puesto de moda "la guitarra y el violin". Dijo que lo ha usado el PRM, el PLD y también el PRSC. "El único instrumento que estamos tocando nosotros es el del pueblo", dijo.

"Ayer apoyamos la extensión de estas medidas y hoy las vamos a apoyar también. El PRD apoyará esta resolución. Ahora bien nosotros en consonancia con lo que ha expresado el vocero de FP queremos que se tome en cuenta que realmente esta enfermedad no es unicamente de día, no es de noche", dijo diputado del PRD.

"En vez de tener los guardias en las calles, salgan para los barrios y centros de diversión a cerrarlos. Las discotecas que están en esos mall de la ciudad se mantienen abiertos y no me lo digan porque yo las he visto. Vamos a tomar las medidas reales para que esta enfermedad pueda cesar y dejarnos tranquilos", se quejó el legislador.

Elías Wessin Chávez, vocero del PQDC y PCR, dijo que no darían una nota discordante en la votación.

Sobre el contenido de la resolución dijo que esta estaba anclada en las recomendaciones primeras que hizo la OMS y la OPS. "En el día de hoy estamos viendo en los medios de comunicación una información salida de Ginebra, donde la OMS se retracta de las recomendaciones que hacía hecho", dijo.

"La misma OMS está recomendando como inútiles las medidas que se han aprobado anteriormete y que esta cámara se apresta a aprobar", dijo Wessin.

Aida López, del Liberal Reformista, pidió que solo fuera de 30 días el estado de emergencia para entonces evaluar la situación del país.

Por igual criticó las medidas de impedimento de movilización social, con el toque de queda que comienza a las 9 de la noche de lunes a viernes, a las 7 de la noche los sábados y los domingos.