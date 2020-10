Compañeros del PRM salen en defensa de Kimberly Taveras

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Muchas han sido las críticas dirigidas hacia la ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, luego del reportaje realizado por la periodista Nuria Piera el pasado sábado sobre el origen y ampliación de su patrimonio.

Sin embargo, un grupo de sus compañeros en el Partido Revolucionario Moderno (PRM) defiende a la funcionaria de las acusaciones realizadas en su contra y los ataques que esta ha recibido.

Se trata del asesor en comunicación del Poder Ejecutivo, Francisco Javier “Holi” Matos, el dirigente del PRM Ramón Alburquerque, y el diputado por la provincia Santo Domingo, Elías Báez, quienes defendieron la integridad de la ministra.

Matos, a través de la red social Twitter, atribuyó las alegaciones sobre Taveras a una campaña negativa en contra de la funcionaria.

“Veo que es una campaña mal intencionada contra una mujer emprendedora, si se llama a un empresario cualquiera, de este país o de EEUU, incluso de EU o japonés, que son los más íntegros, a escrutarle de manera improvisada sus actividades económicas”, escribió el comunicador.

Veo qué es una campaña mal intencionada contra una mujer emprendedora, sí se llama a un empresario cualquiera, de este país o dé EEUU incluso de EU o Japonés qué son los más íntegro, a escrutarle de manera improvisada sus actividades económicas; no salen tan bien. @ktaverasd https://t.co/3cHFKcVRFP — Francisco Holi Matos (@holi_matos) October 11, 2020

Similarmente lo hizo Báez, quien catalogó las acusaciones como chantaje motivado por un curul en la Cámara Baja del Congreso.

El legislador aludió al hecho de que la pareja sentimental de Taveras, Jheyson García Castillo, ha sido señalado por muchos como la persona que tomaría el puesto en el Hemiciclo que dejó su madre, la directora de la Superintendencia de Seguros, Josefa Castillo.

“Si hay alguien que no defiende algo mal hecho soy yo, fui fiscal y me dediqué a perseguir delitos. Si algo se hizo mal que decida la justicia, pero si eso nada tiene que ver con el cargo de ahora ¿por qué el chantaje de renuncia? Andan detrás de la diputación. Así no”, tuiteó el diputado.

Si hay alguien que no defiende algo mal hecho soy yo, fui fiscal y me dediqué a perseguir delitos.



Si algo se hizo mal que decida la justicia, pero si eso nada tiene que ver con el cargo de ahora ¿por qué el chantaje de renuncia ? Andan detrás de la diputación. Así no. ?? — Elías Báez (@Eliasbaezd) October 11, 2020

Por su parte, Alburquerque afirmó en la referida red social que conoce a Kimberly desde que era una estudiante universitaria, describiéndola como una joven honesta, indicando que confía en que es inocente de lo que se le culpa.

“No estoy defendiendo a Kimberly porque seguro sabrá defenderse con la verdad en las manos, sino que no debo callar ante las dificultades de alguien que es como mi hija, doy la cara (y) no escondo mis simpatías”, expresó el también expresidente del Senado.

No estoy defendiendo a Kimberly porque seguro sabrá defenderse con la verdad en las manos, sino que no debo callar ante las dificultades de alguien que es como mi hija, doy la cara no escondo mis simpatías. — Ramon Alburquerque R (@RalburquerqueR) October 11, 2020

Las acusaciones

El sábado la periodista Nuria Piera realizó un reportaje de investigación sobre los negocios y empresas de Taveras, a fin de esclarecer la forma en que la funcionaria acumuló el amplio patrimonio que declaró ante la Cámara de Cuentas.

Piera reveló que empresas de la funcionaria tienen contratos millonarios con varias alcaldías, a las que les alquila camiones de basura para la recogida de desechos, cuestionando la forma en que logró esos acuerdos.