Contratarán abogados para recuperar bienes sustraídos

Adriana Peguero

Santo Domingo, RD

El presidente Luis Abina­der informó anoche que el gobierno enviará una adenda al Congreso Na­cional para retirar todos los nuevos impuestos in­cluidos originalmente en el Proyecto de Presupues­to de 2021 y que ha llega­do a un acuerdo con el sec­tor financiero y la minera Barrick Pueblo Viejo pa­ra recibir adelantos en sus compromisos con el Esta­do, para tener recursos pa­ra hacer frente a la situa­ción del país.

En un discurso al país, el gobernante dijo que no obstante convoca al Con­sejo Económico y Social para que en un plazo de seis meses a partir del 26 de este mes, logre con­senso para firmar el pacto eléctrico y el fiscal como manda la Ley de Estrate­gia Nacional de Desarro­llo, de manera que la re­forma fiscal esté lista para elaborar el presupuesto de 2022.

“Estos pactos son esen­ciales para la sostenibili­dad de las finanzas públicas y poder, entre todos, deci­dir el país que queremos”, apuntó el mandatario.

Dijo que a economía do­minicana tuvo una caída acumulada del 8.4% entre los meses de enero a agosto. “Esto es una consecuencia directa de las medidas res­trictivas para mantener ba­jo control la propagación de la pandemia”, agregó.

Afirmó que esta caída ha afectado a los sectores más productivos del país como son el turismo, transporte, comercio, construcción y manufactura local.

Prometió que su gobier­no recuperará la capacidad de crecimiento económico, “pero ahora con calidad del gasto público, transparen­cia y honestidad que nos permitirá reducir la pobre­za, combatir la desigualdad y generar un verdadero de­sarrollo humano”.

Prioridades nacionales

En cuanto a las prioridades del Presupuesto de 2021, Abinader dijo que serán la Educación, Salud, Obras Públicas, Interior y Policía, Agricultura y Mujer.

Informó que al Ministe­rio de Educación se continúa otorgando el 4% del PIB que ahora asciende a 195,000 millones de pesos, destina­dos, entre otras, al apoyo del modelo de educación a dis­tancia implementado en el ciclo lectivo 2020-2021 en el contexto de la pandemia de COVID-19.

El presupuesto para el Ministerio de Salud Públi­ca será de 107,000 millo­nes pesos, equivalente a 12,000 millones de pesos más.

Dijo que con esos recur­sos destinados a continuar la lucha contra el COVID-19, así como los recursos para fi­nanciar la administración de la vacuna a la población y au­mentar un 30% al salario de los médicos, enfermeras y bioanalistas.

Afirmó que en materia de seguridad, “comenzaremos la renovación de la Policía Nacional aumentando el sueldo mínimo de los agen­tes en un 30% para llevarlos al equivalente a 300 dólares mensuales”.

“Salud, educación y se­guridad son los motores y principios de este presu­puesto. Pero también la pro­tección social y la inversión productiva son dos piezas claves de estas cuentas del 2021”, prometió el manda­tario.

Cámara al servicio del PLD

El presidente Abinader pi­dió anoche la renuncia de los integrantes de la Cáma­ra de Cuentas, por conside­rar que la entidad es una estructura de impunidad, establecida por el Partido de la Liberación Dominica­na (PLD).

“La Cámara de Cuen­tas, responsable de auditar, nunca ha auditado a fondo ni en serio a ninguna enti­dad pública. Le hemos soli­citado que lo hiciera ahora, pero en ningún caso ha acu­dido. Esta Cámara de Cuen­tas responde a los intereses del PLD. Es parte de su blin­daje y sus miembros ya de­berían haber renunciado”, dijo.

Abinader manifestó que en algunas instituciones pú­blicas, las irregularidades son tan obvias que ya fueron depositadas en el ministe­rio público, y citó el caso de los 11.500 millones de pesos del contrato de excepción del hormigón asfaltico entre otros expedientes.

“Fuimos azotados por la pandemia de la corrupción y la impunidad mucho an­tes de la propagación del coronavirus. La alta direc­ción del Partido de la Li­beración Dominicana y funcionarios de la pasada administración, responsa­bles del mayor régimen de impunidad y corrupción, no tienen autoridad moral pa­ra criticarnos”, apuntó.

Sobornos Odebrecht

Abinader informó que el gobierno sabe que desde la Unidad de Operaciones Es­tructuradas se realizaron “62 pagos de 39 millones de dólares en sobornos re­lacionados a la Planta Ter­moeléctrica Punta Catalina. Esos pagos y proyectos de obras públicas no fueron in­cluidos en ninguna investi­gación o causa judicial has­ta la fecha”.

Afirmó que ha instruido a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo una revisión exhaus­tiva para efectos de suspen­sión, de todos los contratos que mantiene el Gobierno con Odebrecht. “No es posi­ble mantener como contratis­ta del Estado a la compañía responsable del mayor caso de sobornos de la historia del continente y del país”, agregó.

Dijo que los ilícitos de los Gobiernos del PLD cubren ca­si la lista completa de todos los tipos penales.

Promete hacer justicia

No obstante, Abinader pro­metió que “se hará justicia, pero reconociendo que la justicia penal tiene un ritmo propio que no puede ser al­terado por ninguna influen­cia externa. No creemos en el circo de la persecución sin fundamento que solo logra, al final, dejar en libertad a los culpables”.

“Esa estructura de impuni­dad establecida por el PLD la estamos desmantelando e in­mediatamente tengamos los resultados de las auditorias, actuaremos”.

El jefe del Estado seña­ló que está instruyendo tam­bién a la consultoría jurídica, “a contratar de manera inme­diata a abogados idóneos pa­ra que representen los intere­ses del Estado en las acciones tendentes a recuperar el patri­monio sustraído y exigir las in­demnizaciones por los daños causados”.

SEPA MÁS

Tres citas claves del discurso

Corrupción.

“La máxima dirección del PLD instauró un ré­gimen político dedicado a la corrupción y a la im­punidad. Esta es la fecha en la que aún no com­pletamos la real magni­tud del daño causado, porque cada día encon­tramoscosas nuevas”, expuso Abinader en su discurso de anoche.

Impunidad.

“La impunidad es una acción política delibe­rada que se convirtió en un instrumento de go­bernanza para garanti­zar seguir en el poder. Eso lo estamos cambian­do”, agregó.

Cámara Cuentas.

“Esta Cámara de Cuen­tas es parte de su blinda­je y sus miembros ya de­berían haber renuncia­do”, apuntó.