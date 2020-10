19 frases que deja el discurso del presidente Abinader

Santo Domingo, RD

El presidente Luis Abinader se dirigió esta noche a los dominicanos en un discurso que tenía como objetivo, principalmente, explicar las causas por las que el Gobierno tuvo que incluir una serie de impuestos en el proyecto de presupuesto de 2021, los cuales no han sido del agrado de la ciudadanía.

Durante la alocución, que duró unos 30 minutos, el mandatario hizo uso de algunas frases que dejamos a continuación:

- "La economía ha sufrido una importante crisis, pero la pandemia no es la única culpable".

- "La máxima dirección del PLD instauró un régimen político dedicado a la corrupción y a la impunidad".

- "Entre patria y patrimonio, eligieron patrimonio".

- "Esta Cámara de Cuentas es parte de su blindaje y sus miembros ya deberían haber renunciado".

- "Esta estructura de impunidad establecida por el PLD la estamos desmantelando".

- "Asumimos el gobierno con una presión en la tasa del dólar, escasez de reservas, de divisas y una deuda enorme".

- "La administración anterior de manera irresponsable tomó préstamos en los tiempos buenos y no en los malos cuando es necesario".

-"La situación es compleja, y el Gobierno se enfrenta a la decisión presupuestaria más dura de los últimos años".

- "El pueblo ni tampoco nosotros hemos olvidado".

- "Lo que aseguro es que no voy a tolerar ningún acto de corrupción en mi Gobierno".

- "No voy a engañar, ni mentir, ni ocultar la realidad a la sociedad dominicana".

- "En medio de esta difícil situación hemos podido incrementar las reservas internacionales brutas en un 58%".

- "Estamos conscientes que somos nosotros, el Gobierno, los que tenemos que apretarnos los cinturones".

-"El primero en dar ejemplo será el Presidente de la Republica eliminando sus gastos de representación".

-"En este presupuesto hay 16 ministerios que sufrirán reducciones en sus asignaciones de gastos".

- "Desde el 16 de agosto hasta la fecha, el déficit se ha reducido en 19.000 millones de pesos".

- "Para el año 2021 no tendremos nuevos impuestos".

- "Como ven, fuimos azotados por la pandemia de la corrupción y la impunidad mucho antes de la propagación del Coronavirus".

- "Arrimar todos el hombro y salir adelante".