Ministro de Educación asegura licitación para compra de orquídeas es de la pasada administración

Laura Castillo

Santo Domino, RD

El ministro de Educación, Roberto Fulcar, aseguró que la adquisición de compras de orquídeas por más de medio millón de pesos para la entidad, es una acción que estaba en curso de la pasada administradora de ese organismo.

En una rueda de prensa, Fulcar dijo que se enteró de esta licitación el martes a las 5:00 de la tarde y a las 6:00 ya la había mandado a cancelar.

“La tarde ayer me enteré de que había una solicitud rutinaria de la pasada administradora de este edificio de una adquisición de orquídeas, y hay un procedimiento mediante el cual esas solicitudes se suben a las plataformas del Ministerio, inmediatamente me enteré de ello he instruido por escrito para que se proceda de inmediato a cancelar la solicitud”, expresó.

Señaló que este es un momento para garantizar la educación, para dar más calidad a los estudiantes y dignificar la vida de los servidores de la educación.

Expresó que “no es que sea malo comprar orquídeas”, pero no es el momento ahora.

El funcionario habló en la pesentación de la mesa de veeduría que acompañará a la entidad para mantener la transparencia en este nuevo año escolar, pautado para iniciarse el dos de noviembre.

Conforman la mesa de veeduría para la adquisición de equipos tecnológicos, Milagros Ortiz Bosch, directora de Etica e Integridad Gubernamental; Darwin Caraballo, director de la Acción Empresarial por la Educación (EDUCA); Monseñor Benito Ángeles, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo y el rector de la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD); Laura Abreu, representante de Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC); Feliciano Lacen del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) y Antón Tejada de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas (AINEP).