Diputado José Horacio asegura es imposible aprobar el anteproyecto de presupuesto

Santo Domingo, RD

El diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, José Horacio Rodríguez, afirmó este lunes que es imposible aprobar el anteproyecto de Ley sobre el presupuesto del país para el año 2021, sin realizarle “modificaciones integrales” a la propuesta.

Estas declaraciones del legislador fueron publicadas en su cuenta de Twitter, donde además aseguró que estos cambios deben ser fruto del diálogo y consenso.

“Luego de leer con atención el proyecto de presupuesto general del Estado para el 2021, solo puedo decir que es imposible aprobarlo como se ha propuesto inicialmente. Son necesarias modificaciones integrales que sean producto del diálogo y el consenso”, escribió Rodríguez.

Las aseveraciones del diputado se producen luego de que se hiciera público que este anteproyecto, depositado el jueves de la semana pasada, contempla una serie de medidas que han resultado impopulares para la ciudadanía.

Dentro de estas figura el cobro del impuesto sobre la renta al salario de navidad, o sueldo 13, como es popularmente conocido.

Asimismo, está el impuesto transitorio de un 3% por utilizar las tarjetas de crédito y débito, así como cualquier otro medio de pago o consumo en monedas extranjeras, que también aplica para las personas que realicen cualquier pago fuera del país.

Este monto sería depositado a favor de la Dirección General de Impuestos Internos DGII, diez días después de finalizar el mes anterior.

Igualmente está el impuesto a los servicios digitales que sean utilizados dentro del país, sin importar su origen, indicando que la DGII impondrá el mecanismo para la administración y recaudación de esta cifra.

Rechazo

Muchos han sido los que han expresado su desacuerdo con estas pretensiones del Gobierno, principalmente a través de redes sociales, donde el hashtag “#SeVan” se volvió tendencia en Twitter poco tiempo después que se hizo pública las medidas.

“Lo digo a boca llena, yo quería cambio, ahora estoy frustrada. Este mes ha sido catastrófico para nosotros los pobres. Todos estos impuestos, la gasolina no baja, los apagones volvieron, un plátano 30 pesos. Perdí mi empleo y prometieron dar una ayuda de 10mil #AsiNo #SeVan”, tuiteó Ana Gil Báez.

“#SeVan, Porque no aguantamos un impuesto más. No toleramos el nepotismo. Porque estamos harto de las mentiras. Porque ustedes no son el cambio”, expresó Van R.

De igual forma lo hizo un cibernauta a través del Facebook del LISTÍN DIARIO: “Queríamos cambio!!!, pues este gobierno tendrá paros, huelgas y marchas!!!. Así no fue que se habló se­ñor Abinader”.

Xiomara Gómez de Cedeño afirmó por la misma vía: “Que buen trato nos da este cambio de gobierno. Aun con precariedad, necesidad y miseria del pueblo, lo ancho para ellos y lo estrecho para uno”.