Paliza asegura que el presupuesto del 2021 "no será una imposición del Gobierno"

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, aseguró que el proyecto de ley del presupuesto del año 2021 “no será una imposición del Gobierno”.

Indicó que pretenden que el mismo sea “una oportunidad para dialogar y construir algo juntos” y que tendrá modificaciones.

“No será una imposición del Gobierno. De momento tenemos el cuidado y el tiempo, de analizarlo, de cambiarlo, y de modificarlo y de trabajarlo con la ley. Esta no será un imposición de gobierno, sino todo lo contrario, será una brillante oportunidad para dialogar y construir algo juntos, solo podemos salir de la crisis si trabajamos juntos”, expresó Paliza durante su participación en el programa El Despertador.

En ese sentido, explicó que “no es cierto” que se busca gravar a la clase media y a los de menores ingresos, sino que “quizás no se ha comunicado de la mejor manera”.

Sobre el gravar el salario 13, dijo que no es la medida “más popular” pero que no se pretende hacer este año, sino en el 2021”.

“A nosotros no nos place proponer impuestos, ni impulsar el obierno a endeudarse más, esas no son las prácticas que nos mueven ni nos llama. La matriz de la propuesta de nosotros es totalmente diferente. Nos encontramos en una situación muy decepción que nos obliga a tomar decisiones que no son las que particularmente nos identificamos”, manifestó Paliza.

Señaló que el país vive actualmente la “crisis más cruel de los últimos 50 años” y que las causas de esto son la pandemia que actualmente vive el mundo y el Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana de los pasados 16 años.