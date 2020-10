Población llena redes para pedir encierren a corruptos

Adriana Peguero

Santo Domingo, RD

A raíz de que el presidente Luis Abinader arribara a la presidencia de la República, le llovieron miles de peticiones para que sometiera a la justicia y llevara cárcel a los funcionarios salientes que habían cometido actos de corrupción.

A medida el que pasan los días, en las redes sociales crece como la espuma, el deseo de la población de ver tras las rejas a quienes se enriquecieron con los dineros del pueblo o que cometieron otros actos en contra del Estado.

Pero lo que ha llenado las redes de solicitudes para que los que quedaron con millones tras ocupar un cargo público, devuelvan esos fondos y paguen condenas, ha sido las pretensiones del gobierno que encabeza Abinader de gravar el salario número 13, las compras con tarjetas de crédito, los servicios digitales contratados y otros impuestos que ponen más carga al salario del dominicano.

El pueblo dejó sentir su repudio en contra del anteproyecto de Presupuesto que fue depositado la pasada semana por ante la Cámara de Diputados, y entre las cosas que esperan suceda para liberarse de los impuestos, es que la justicia haga que los ex funcionarios que se enriquecieron, devuelvan esos fondos al Estado.

A continuación tendrán un amuestra de los deseos que han expresado los dominicanos, a través de Facebook, Tuitter y otras redes sociales, en las que hacen sugerencias del destino que deben correr los que se han enriquecido de forma ilícita. Dulcigelis Peguero escribió en la página de Facebook del LISTÍN DIARIO: “Pero que están esperando para meter gente presa. Al nuevo gobierno se le va armar un problema fuerte si no hace justicia y piensa que lo que se robaron nos lo van a cobrar a nosotros en impuestos, el pueblo exige justicia y que devuelvan lo robado”. De su lado, Frenells Estrella manifestó, en respuesta a la ex diputada Lucía Medina, quien al igual que los miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), no está de acuerdo con una nueva reforma fiscal: “Gracias pero no, gracias Lucía Mochila. Lo que hay que hacer es quitarles las fortunas a esos carteristas con corbata que con eso basta y sobra para pagar la deuda nacional diez veces. ¿Por qué yo tengo que pagar por lo que el PLD se robó?

Asimismo, José Del Carmen Zabala Mateo le dijo: “Ustedes dejaron el país sin un centavo. Ahora si el gobierno le quita los cuartos a los corruptos que se robaron, no habría necesidad de tomar préstamos”.

Rafael Infante declaró que el pueblo debe levantarse ya y exigir justicia, si las autoridades no actúan, la sociedad debe actuar.

De su lado, Miguel Vázquez expuso: “Auditen rápido todas las dependencias del gobierno y el que se encuentre que se haya enriquecido ilícitamente, lo enjuicien rápido y que devuelva todo.

SEPA MÁS

A la cárcel

José Miguel Jiménez se limitó a decir: “Cárcel a los corruptos”!!!. Mientras Luis David Fornerin dijo a Montás: “Yo no sé qué es lo que habla. Si tu partido no habría robado tanto, estas cosas no estarían pasando”.

Urge a justicia

En cambio Miguel Rodríguez consideró: “Es urgente que la justicia le quite a ustedes todos los recursos económicos robados a este pueblo”.