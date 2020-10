Catorce propuestas de ciudadanos para recaudar dinero y evitar nuevos impuestos

Santo Domingo, RD

Luego de que el presidente Luis Abinader anunciara la aplicación de nuevos impuestos transitorios para el Presupuesto General de Estado del 2021, el rechazo de los ciudadanos y algunas propuestas para evitar su ejecución han llovido en las redes sociales.

Ya que la aprobación será consensuada con la población, según informó ayer el mandatario, decenas de ciudadanos expresaron sus diferentes ideas a través de las redes para que el presidente opte por otros tipos de acciones para incrementar los ingresos del Estado.

Algunos han solicitado que se eliminen los beneficios denominados “barrilitos y cofrecitos” que reciben los senadores y diputados y otras exoneraciones y privilegios de los mismos.

Aquí algunas de las propuestas ciudadanas que han surgido ante la intención de aplicar nuevos impuestos.

“¿Hay que reducir el presupuesto y mejorar el gasto? Aquí va una fácil. Tremenda oportunidad para eliminar el barrilito y cofrecito del Congreso Nacional, escribió @m_alejandro04”.

También, @jimenamtrujillo sugirió que deberían reducir los salarios de los funcionarios.

“¿No que estamos en crisis? Bájense sus sueldos que nosotros no vamos a pagar más impuestos. Aquí nadie debería estar ganando en estos tiempos más de 250mil y van en coche... ¿Qué hace un sub “algo” en estos tiempos? repito ¿No que estamos en crisis? No vamos a pagar más”, publicó Trujillo en su cuenta de twitter.

De la misma manera, el usuario identificado como @curielcoaching expuso una serie de ideas al respecto. Entre ellas detalló: “Aplicar la ley de salarios en todas las instituciones públicas (no se aplica la ley) y eliminar viáticos, cenas, almuerzos.

Reducir asignaciones a partidos políticos, que cada partido lo gestione con sus militantes, recaudar dinero obtenido por corrupción desde 1996-2020, cobrar porcentajes a las ganancias de las mineras, reducir asesores y eliminar todas las botellas”.

También la joven recomendó renegociar contratos con las concesionarias de peajes, eliminar exenciones onerosas, gravar ganancias de las AFP y por ultimo eliminar vicecónsules, subsecretarios y los ministros sin cartera.

De la misma manera @KikoMasterRD abogó para que todo el dinero injustificado en las declaraciones de bienes de los funcionarios sea un opción para recaudar fondos a favor del país.

@victorcabrera sugiere al mandatario a crear un plan urgente de austeridad gubernamental para que lo “robado” se les devuelva al pueblo dominicano.

Mientras que @Adelis8 recomienda que los funcionarios donen una décima parte de su salario para que los ciudadanos no sean los únicos perjudicados.

Asimismo, @josepeguero dice que es necesario paralizar el año escolar a distancia ya que considera que no tendrá éxito.

“Si no hay dinero, estamos a tiempo de frenar el año escolar virtual, donde solamente en Laptops y tabletas se invertirán 27 mil millones de pesos. No hay condiciones para conectar de manera simultánea tantos dispositivos a Internet sin que la red se actual se caiga”, manifestó en Twitter.

@EuricSanti propuso eliminar “instituciones irrelevantes tales como Inaguja, Conapofa, Indesur y reducir los beneficios que les otorga el gobierno a los ministros".

Todas estas sugerencias de parte de ciudadanos surgieron a raíz del depósito del proyecto de presupuesto general del Estado para 2021, que contempla nuevos gravámenes para elevar las recaudaciones nacionales.

Durante una rueda en el Palacio Nacional, el mandatario dijo ayer que “los nuevos impuestos serán consensuados con la población y si hay que eliminar alguno se eliminarán".

“Los impuestos transitorios”

Entre estos los nuevos gravámenes se encuentra uno a los servicios digitales. El Gobierno plantea cobrar este gravamen a los servicios utilizados o contratados en la República Dominicana, “independientemente del lugar en que se encuentre el servidor o la plataforma tecnológica que los soporten”.

Esta intención no es nueva. Ya para el proyecto de presupuesto de 2020, cuando el presidente era Danilo Medina, se establecía la intención de gravar estos servicios digitales.

En ese momento el proyecto de presupuesto establecía impuestos “a todas las plataformas de suscripción en línea como Netflix, Spotify, Airbnb”. En aquella ocasión no fue aplicado.

Otro impuesto que se pretende establecer es el cobro del impuesto sobre la renta al salario de navidad, o sueldo 13. Esto implicaría una modificación al Código de Trabajo del país.

La legislación dominicana establece el pago del impuesto sobre la renta a todos los salarios que sobrepasan los RD$33,326.

Otro de los nuevos impuestos es uno del 3% por utilizar las tarjetas de crédito y débito, así como cualquier otro medio de pago o consumo en monedas extranjeras.

Por igual se plantea un impuesto temporal a las empresas e instituciones, sujetas al Impuesto Sobre la Renta (ISR), que obtuvieron “ganancias extraordinarias” durante el período de la pandemia producto del Covid-19.

Este establece que la tasa de la contribución será de un ocho por ciento aplicable sobre el monto de las "ganancias extraordinarias" obtenidas durante el año 2020.