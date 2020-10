Lucia Medina: "No podemos estar asaltando a un país con impuestos” que no puede asumir

Javier Flores

Santo Domingo, RD

Este sábado, previo al inicio de una reunión del Comité Político, varios dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quienes claman ser la mayor fuerza opositora, también mostraron su rechazo a la aplicación de nuevos impuestos que propone el presidente Luis Abinader en el proyecto de presupuesto del próximo año.

"No podemos estar asaltando a un país con impuestos que realmente no están capacidad nadie para poder asumirlo... lamentablemente apenas a 45, 46 días estamos escuchando a autoridades que se están desdiciendo de su campaña. En 2016 el presidente Abinader decía que el país no sostenía más impuestos y ahora estamos viendo lo que contiene este presupuesto", exclamaba la exdiputada Lucía Medina.

La hermana del expresidente de la República entiende que el proyecto de ley debe de ser revisado minuciosamente por los miembros del Congreso Nacional

"Yo pienso que el país y el Congreso deben revisar este presupuesto, debe hacerlo cómo lo han hecho siempre, mandar a las comisiones que corresponda y hacer la experticia de lugar", agregó Medina.

Otro que se expresó en torno al tema fue José Ramón Peralta, exministro Administratiquién dijo que estos momentos de crisis, entablar esos nuevos impuestos el presidente debería de llamar a un diálogo nacional.

"Esto realmente ha sido una sorpresa para el país, creo que en este momento lo que conlleva es un proceso de concertación y diálogo, pero estamos muy extrañados. Pienso que debe sopesarse porque al pueblo no se le puede poner más cargas así ahora", explicó Peralta.

El proyecto de Presupuesto Nacional del 2021 contempla el establecimiento de un impuesto temporal a las personas jurídicas sujetas al Impuesto Sobre la Renta (ISR), que obtuvieron “ganancias extraordinarias” durante el período de la pandemia producto del Covid-19.

Este establece que la tasa de la contribución será de un ocho por ciento aplicable sobre el monto de las "ganancias extraordinarias" obtenidas durante el año 2020.

La ganancia extraordinaria será el monto que exceda el cinco por ciento, obtenido de la diferencia entre la renta sin ajustes fiscales de la declaración del ISR que debe ser presentada durante el año 2021 y la del año corriente inmediatamente anterior.

También contempla un impuesto transitorio de un 3% durante todo el año de 2021 por utilizar las tarjetas de crédito y débito, así como cualquier otro medio de pago o consumo en monedas extranjeras.

Este impuesto contemplado en el artículo 41 del proyecto, indica que la medida también es aplicable para las personas que realicen cualquier pago fuera del país, lo que afectaría las compras vía internet de manera indirecta.

Y contempla la inclusión del cobro del impuesto sobre la renta al salario de navidad, o sueldo 13, que está exento de este gravamen por el Código de Trabajo del país.

El artículo 30 del referido proyecto señala la suspensión de “la exención del Impuesto sobre la Renta”.

El Poder Ejecutivo depositó en la tarde del jueves el proyecto general de Presupuesto del Estado ante la Cámara de Diputados, que en lo adelante comenzará su discusión para futura aprobación.