SeVan vuelve a ser tendencia en Twitter... esta vez contra el PRM

Santo Domingo, RD.

La revelación de los nuevos impuestos que pretende cobrar el nuevo Gobierno, mediante el proyecto de presupuesto del año 2021, además de los nombramientos de varias personas de una misma familia, ha vuelto a despertar el hashtag más popular en la campaña electoral de este año: #SeVan.

Los usuarios de la red social Twitter, tras conocer que el gobierno pretende establecer impuestos a los servicios digitales, incluir el cobro del impuesto sobre la renta al salario de navidad, o sueldo 13, además de imponer un impuesto transitorio de 3% por usar tarjeta en operaciones de moneda extranjera, entre otros cobros, mantienen desde hace varias horas del viernes, en la primera posición, la advertencia al gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), "de que se van del poder."

A esta tendencia se le suma el #AsiNo y publicaciones en contra de los miembros de una misma familia nombradas en el Estado, además de las miles de cancelaciones que se han producido luego de la entrada del nuevo Gobierno, incluso contra personas que tienen una condición de salud especial.

Compartimos algunas de las publicaciones compartidas en Twitter:

“Lo digo a boca llena, yo quería cambio, ahora estoy frustrada. Este mes ha sido catastrófico para nosotros los pobres. Todos estos impuestos, la gasolina no baja, los apagones volvieron, un plátano 30 pesos. Perdí mi empleo y prometieron dar una ayuda de 10mil #AsiNo #SeVan”, Ana Gil Báez

“¡ Preparándome para la plaza de la bandera prontamente ! #sevan”, Roandy García.

“El pueblo Dominicano ya no puede con un solo impuesto, pero yo quiero decirle al presidente y a Miriam Concepción German Brito, que tampoco el pueblo puede con tantos ladrones paseandose con nuestro dinero sacado del estado, hay que sentar un precedente porque sino #SeVan” Samy.

“#SeVan, Porque no aguantamos un impuesto más. No toleramos el nepotismos. Porque estamos harto de las mentiras. Porque ustedes no son el cambio”, Van R.

“Definitivamente, el @PRM_Oficial, antiguo PRD, es un partido diseñado para gobernar cada tres o cuatro períodos; gobernaron del 1982 al 1986, del 2000 al 2004, nos gobiernan hasta 2024, y nos volverán a gobernar en el 2040. Sigan así, que #SeVan bien”, Pedro Vicioso.

“Porque ya son 2 meses y no hay ni uno preso. #SeVan”, Victoria.

“De un gobierno repleto de empresarios, qué otra cosa se podía esperar. Me sumo a la tendencia. #SeVan”, Domingo Domínguez.

Le estábamos dando una tregua de los 100 días, pero es que nos están dando duro con tantos préstamos, pretenden privatizar casi todo y además nuevos impuestos #SeVan empezó tan rápido a sonar???? — Norvin Alcántara (@NorvinAlcantara) October 2, 2020

#SeVan con menos de 2 meses. pic.twitter.com/bduyHvRgIq — Luis Omar Cáceres Morel (@LuisOmar_CM) October 2, 2020

#SeVan a comer la clase media !! — Luis Desangles (@luito_desangles) October 2, 2020