Olivares dice sería una “discriminación” descartar aspirante a JCE por otra razón que no fuera no cumplir con los requisitos de la ley

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El aspirante a presidir el pleno de la Junta Central Electoral (JCE), Eddy Olivares, dijo que sería una “decisión desafortunada” y una “discriminación” descalificar a uno de los candidatos a componer el órgano electoral porque supuestamente no sea “independiente” si cumple con todos los requisitos establecidos por la ley 15-19 de Régimen Electoral y la Constitución Dominicana.

“Yo no acepto que a mí se me descalifique sobre esa base, eso es una razón fundamental para mí. No se puede descalificar si cumple los requisitos, no se puede descartar a nadie que no sea la del constituyente. Lo contrario sería una discriminación y una decisión desafortunada”, expresó Olivares durante su participación en el programa Despierta con CDN.

La ley dice que para ser presidente y suplente de presidente de la Junta Central Electoral se requiere ser dominicano de nacimiento u origen; tener más de 35 años de edad y estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos y ser licenciado o doctor en derecho, con 12 años mínimos de ejercicio.

A eso que estipula la legislación por escrito se le agrega la condición establecida por el Presidente de la República Luis Abinader de que el mismo sea “independiente” y fuera de cualquier militancia política.

“Yo soy una persona libre, absolutamente libre. Todas las decisiones que he tomado han sido dentro de mis convicciones y así será siempre”, añadió Olivares.

La inscripción de Olivares en el proceso de selección del titular de la JCE a causado críticas de algunas personas, debido a que el presidente Luis Abinader afirmó que la posición del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al que pertenecía Olivares, es llevar a la entidad electoral miembros independientes de organizaciones políticas.

Esto llevó a que Olivares a tomar una licencia partidaria, a fin de seguir adelante con sus aspiraciones.

El proceso de entrevistas a los candidatos a componer el pleno de entidad inició el pasado martes y continúa este jueves.