Fiscal del Distrito dice recibe presiones desde que el PRM llegó al poder, pero que no renunciará

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo, RD

La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, advirtió hoy "a las personas que tienen en marcha una agresiva campaña en su contra para que renuncie", que todavía les quedan dos años en el cargo.

La fiscal aseguró que ha recibido presiones desde que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) asumió el poder el pasado 16 de agosto.

Tras ser entrevistada en el programa Hoy Mismo, Rosalba Ramos dijo que una vez el PRM asumió el poder le “comenzaron a llegar mensajes de que iban a enviar auditores a la Fiscalía.

Sin embargo, la fiscal desligó de la supuesta campaña en su contra a la Procuradora General Miriam Germán Brito, y a la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso.

La fiscal sostuvo que son normales las presiones que recibe en el cargo, pero aclaró que todavía le quedan dos años al frente de la Fiscalía del Distrito Nacional.

Dijo que hasta "la muchacha del servicio de su residencia fue investigada para ver si estaba en la nómina de la Fiscalía del Distrito Nacional".

“Nos requirieron una serie de informaciones sobre los empleados, la nómina y otras cosas. Nosotros no firmamos un cheque si no es con auditor presente. Si el auditor no lo autoriza, no se hace el pago”, precisó Ramos.