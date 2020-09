Educación aún no tiene los equipos para docencia virtual

Luisanna Carrasco

Santo Domingo, RD

El ministro de Educación, Roberto Fulcar, informó ayer que todavía no se en­tregarán equipos a los es­tudiantes para el inicio de la docencia en modalidad virtual el próximo 2 de no­viembre, ya que no poseen la cantidad necesaria para dotar de dispositivos a los niños y niñas. El funcionario indicó que procederán a realizar una orden de compra, clo­nación de equipos y distri­bución, lo que se realizará en los próximos meses. “Con relación al tema de los dispositivos, por la gran cantidad que es, hemos de­cidido hacer una licitación con los suplidores nacio­nales del país y otra par­te a través de PNUD. Esta es la primera gran adqui­sición pública del gobier­no de Luis Abinader, por lo que le solicité al presiden­te un acompañamiento de las Naciones Unidas para garantizar la transparencia durante todo el proceso de compra”, manifestó.

Fulcar, quien expuso du­rante un almuerzo con di­rectores de medios de comuniación en el hotel In­tercontinental, aseguró que la compra de equipos y ad­quisición de servicios como Internet y otras herramien­tas especializadas son los más costosos del año esco­lar, por lo que el Ministerio de Educación gastaría alre­dedor de unos RD$49,000 millones aproximadamente para que cada niño del país tenga acceso a la educación este año. También precisó que el programa República Digital de la gestión pasada sólo invirtió en la compra de computadoras, pero no en capacitación de personal.

Sin embargo, planteó que los centros tecnológi­cos fue un buen proyecto que rescatarán en la actual gestión.

En cuanto al tema del de­sayuno y almuerzo escolar, Fulcar explicó que provee­rán a los estudiantes de ali­mentos crudos que puedan preservarse en sus casas hasta por dos semanas, por lo que cada niño recibirá más del 50% de los nutrien­tes que necesitan para su desarrollo y la mayoría de los productos serán criollos.

Al abordar el tema de la educación virtual, el minis­tro de Educación dijo que antes de tomar la decisión de iniciar el año escolar de manera digital se realizó una encuesta a los padres de familias, la cual arrojó que sólo el 11% estuvo de acuerdo en enviar a sus hi­jos a la escuela de manera presencial.

Tregua con la ADP

Falcar pidió a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) que cese el conflicto entre ambos y que reconoz­can que cada institución tiene interés y que la mejor vía para resolver las dife­rencias es poner todo sobre la mesa sin necesidad de es­conder nada.

“Yo le he propuesto a la asociación de profesores no pelear, que reconozcamos que todo el mundo tiene in­tereses y que no hay que es­conderlos, lo que hay que reconocer que tenemos in­tereses y no esconderlos pa­ra poder llegar a un acuer­do”, indicó.

Deserción Escolar

El funcionario reconoció que la educación domini­cana tiene varias deficien­cias y una de ellas es que no prepara al estudiante para explotar sus habilidades si­no que pasan por la escuela para ingresar luego a la uni­versidad.

Citó también que las po­cas oportunidades de em­pleos en el mercado labo­ral, especialmente en las carreras tradicionales, es una variable que contribu­ye a dejar los estudios en el nivel medio para bus­car mejores oportunidades económicas.

SEPA MAS

Docencia será de cuatro horas

Clases 30 minutos.

Al participar en un De­sayuno de Listín Diario a principios del presen­te mes, Fulcar informó que la docencia en el ve­nidero año escolar será de cuatro horas por día y las clases no deberán exceder los 30 minutos, para evitar que el estu­diante se agote producto de la modalidad virtual.

Por televisión.

Precisó que las clases llegarán también a los estudiantes dominica­nos a través de 12 ca­nales de televisión y las emisoras de radio fun­cionarán como replica­doras del contenido.