Coronavirus causa estragos en 16% de población escolar

Santo Domingo, RD

El 16 por ciento de las per­sonas en edad escolar que asistían a un centro edu­cativo en febrero de 2020, no han podido continuar con sus clases de manera no presencial durante el confinamiento, es decir, a través del internet, ni el te­léfono, la televisión o la ra­dio. Estos datos fueron arrojados en una encues­ta realizada del 30 de ju­nio al 28 de julio de este año en República Domi­nicana por las Naciones Unidas, bajo el liderazgo del Prograna de las Na­ciones Unidas para el De­sarrollo (PNUD), en con­junto con UNICEF, OIM, ONUSIDA y UNFPA. La Encuesta sobre Im­pacto Socioeconómico del COVID-19 en el país, des­tacó que entre los métodos de estudio utilizados du­rante la cuarentena se en­cuentra el Whatsapp en un 90.2%, cuadernillos del Mi­nisterio de Educación en 26.5%, plataformas web en 11.7% y videollamadas en 11%.

De las personas consul­tadas, el 50.4% dedicaban de dos a cuatro horas a es­tudiar durante el confina­miento, el 41% dedica­ba menos de dos horas, el 7.3% de cuatro a seis ho­ras y el 1.2% más de seis horas.

El 65.6% de los hogares encuestados indicó que pre­fiere que los niños, niñas y adolescentes continúen la educación desde casa.

Al preguntar si los adul­tos tienen la disponibilidad y conocimientos para apo­yar a los niños, niñas y

ado­lescentes en sus clases no presenciales, el 82.7% dijo que sí, el 14.1% que no y el 3.2% dijo no saber.

Clases no presenciales

El 24.5% de hogares con ni­ños, niñas y adolescentes de tres a 17 años cuentan con computadora, laptop o ta­bleta; el 77.9% tiene un ce­lular inteligente; el 55.5% cuenta con acceso a inter­net y el 23.9% posee un es­pacio cómodo y que le per­mite concentrarse.

En tanto, el 16.7% cuen­ta con materiales para rea­lizar sus tareas; un 30.2% tiene contacto con los maestros para aclarar du­das y el 12.8% contacta a sus compañeros de clases con esos fines.

En la encuesta se pregun­tó qué tan seguros se sien­ten los padres o tutores de enviar a los niños, niñas y adolescentes a tomar cla­ses presenciales. El 59% dijo que “nada seguro”, el 33.4% dijo que “poco segu­ro”, mientras que el 5.6% aseveró “muy seguro” y un 2% indicó no saber.

Realizan 6,359 encuestas

Los resultados. Para obtener estas informaciones se realizaron 6,359 encuestas a nivel nacional, de las cuales 5,710 fueron probabilísticas y 649 intencionadas. Los resultados mostrados aquí pertenecen al primer tipo.