Abinader le echa un boche a un médico de SPM que pedía por una casa club

Redacción Digital

San Pedro de Macorís, RD

Durante su visita a la provincia San Pedro de Macorís el presidente Luis Abinader realizó varias actividades, recorrió distintos lugares e inclusive echó un boche a una persona mientras estaba en el hospital Antonio Musa.

Fue un médico quien le pidió al presidente una ayuda para una casa club.

"Le pedimos por los médicos de nuestra provincia San Pedro de Macorís, tenemos una casa club que queremos con Dios delante contar con el apoyo de usted y del Gobierno para nuestra casa club...", dijo el hombre, a lo que el presidente respondió: “Pero hay otras prioridades antes que casa club ahora mismo, hay otras prioridades, nosotros estamos hablando con el Colegio Médico...”.

Abinader dijo que esto no es tema de casa club, sino de que el hospital Antonio Musa necesita condiciones.

Además de su visita a varios lugares en San Pedro de Macorís, Abinader también se comprometió a resolver las pensiones de los cañeros.

Sobre la visita al hospital

Abinader deploró las condiciones en que se encuentra el hospital Antonio Musa y dijo estar sorprendido de que, a siete años de iniciar su reconstrucción, la obra no haya concluido y el centro continúe en condiciones deplorables.



Agregó que ese centro de salud es regional, que recibe no solo a los pacientes de esta provincia, sino también a los que residen en las zonas aledañas. Indicó que, por tanto, esta población merece un servicio de salud de calidad.



Consideró que esta situación afecta a los pacientes, sobre todo, porque se han pagado 1,300 millones de pesos y no hay solución de ningún tipo para ese centro asistencial público.



Expresó que el Gobierno actual es diferente, por lo que se buscará el camino necesario para resolver los problemas que tiene el hospital de San Pedro de Macorís.