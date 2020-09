OMS destaca respuesta del país ante pandemia del COVID-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) destacó la respuesta del país para hacerle frente a la pandemia del COVID-19, lo que ha permitido una "apertura gradual".

En un hilo en Twitter y tras finalizar un encuentro entre los estados miembros de este organismo, del cual participó la viceministra de Salud Pública, Ivelisse Acosta, la OMS dijo que el país ha mostrado una respuesta a la pandemia que ha permitido la apertura gradual.

“En la sesión de información de los Estados Miembros de la OMS de hoy, el viceministro de Salud, Ivelisse Acosta, presentó la respuesta a la pandemia del COVID-19 en República Dominicana, e indicadores utilizados para monitorear y controlar el brote, para mitigar los impactos económico, y permitió que República Dominicana se ha abierto gradualmente después del cierre”, dice uno de los tuits publicados.

Asimismo, el organismo destacó el compromiso político y la colaboración entre los sectores públicos y privados.

“La respuesta de la República Dominicana al COVID-19 refleja el más alto compromiso de liderazgo político, colaboración y asociación entre el sector público y privado y la OMS. RD se ha centrado en fortalecer el rastreo de contactos, la vigilancia y las medidas de prevención y control de infecciones”, tuiteó.

Al tiempo que agradeció al país pro “seguir la orientación de la OMS” y los planes estratégicos de respuesta para la pandemia del COVID-19.

At today's WHO Member States Information Session, Vice Health Minister @iverene presented on the #COVID19 pandemic response in ????, and indicators used to monitor & control the outbreak. To mitigate economic impacts, ???? has gradually opened up after a lockdown. pic.twitter.com/FPO0WW4NPy