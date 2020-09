MIU advierte que el crimen del dirigente no ha prescrito

Santo Domingo, RD

El Movimiento de Izquierda Unida (MIU) recordó ayer el asesinato del estudiante Amín Abel Hasbún, un crimen que calificó de “acto cobarde”, pa­ra el que la policía del régi­men de Joaquín Balaguer si­quiera respetaron la fecha de la Virgen Nuestra Señora de Las Mercedes, ni la presencia de su esposa, Mirna Santos, y de su pequeño hijo Vantroi.

Asimismo, dijo que no hay explicación para que las auto­ridades no hayan aplicado las leyes y hecho justicia ante es­te crimen, que “a pesar de ha­ber pasado 50 años, no pres­cribe”. Indica que a los entes de justicia “se les ha brindado la labor en bandeja llana: Tu­cídides Martínez, en calidad de fiscal y el raso Hermógenes López Acosta son los señala­dos públicamente por el pue­blo dominicano como los au­tores de ese vil asesinato que ha quedado en la impunidad porque estos señores no han sido sometidos a las leyes.