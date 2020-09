Abinader pide a ONU compromiso con la salud, educación y tecnología

Dalton Herrera

Santo Domingo, RD

El presidente Luis Abi­nader afirmó ayer que el mundo entero está puesto a prueba con la pandemia del Covid-19 y para en­frentar sus efectos es nece­sario actuar como comuni­dad global en los ámbitos de salud, educación y tec­nología.

En un discurso presen­tado ante la Asamblea Ge­neral de las Naciones Uni­das (ONU), emitido en forma virtual, Abinader propuso a la comunidad internacional que en el ámbito de la Salud, se de­ben “crear las condiciones de acceso universal a la va­cuna contra el Covid-19 en cuanto el remedio esté dis­ponible”.

“Desde aquí, exigimos, que la vacuna sea acce­sible a todos los seres hu­manos del planeta. Para esto nació una organiza­ción como esta. Para en momentos históricos es­tar a la altura. Para ello, es fundamental el papel de la Organización Mun­dial de la Salud, así como la creación de un fondo de solidaridad global que sir­va como reserva para pa­liar los estragos de futu­ras pandemias”, apuntó el mandatario.

En el ámbito de la Edu­cación, Abinader consi­deró que se deben “poner en común las experiencias más positivas en el campo de la formación online, de la capacitación de compe­tencias y apoyar los esfuer­zos de inversores en las políticas educativas”.

Igualmente, el jefe del Estado dominicano consi­deró que la ONU debe ser motor y guía para que “el siglo XXI sea, de verdad, el siglo del conocimiento gracias a las nuevas tecno­logías de la comunicación. De ahí que acabar con la brecha digital sea una de las prioridades inaplaza­bles para la comunidad in­ternacional”, apuntó.

El golpe del Covid-19

Abogó por mayores com­promisos para llevar a tér­mino las políticas para fre­nar la pandemia primero, extender el tratamiento y la vacuna después, con el inte­rés de asumir las tareas de reconstrucción de todo lo que ha dañado la pandemia.

“En la República Domi­nicana, la pandemia nos ha golpeado con especial du­reza. Hemos padecido un sistema de protección so­cial precario, con un gas­to social per cápita de 604 dólares frente al prome­dio regional de 941. Y ello, mientras se da la parado­ja de que somos una de las naciones con mayor creci­miento económico de la re­gión, pero que no ha conse­guido, hasta ahora, cerrar la brecha de la desigualdad”, expresó Abinader.

No obstante, el manda­tario advirtió que todo de­sarrollo y todo avance se­rá en vano “si no se tienen en cuenta los valores con­sagrados por esta organi­zación en su Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

“Para la defensa de estos valores, la ONU sabe que cuenta con el compromiso firme de la República Domi­nicana. Para avanzar hacia mayores cotas de dignidad humana, que potencien las políticas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, la protección de los niños y niñas afectados por conflictos armados o en riesgo de ser vendidos co­mo esclavos para ser prosti­tuidos. Realidades terribles que hoy en día suceden en nuestro planeta y que tene­mos el imperativo moral de erradicar de una vez por to­das”, puntualizó el gober­nante dominicano en su in­tervención.

Protección del ambiente

Abinader también expre­só el compromiso domi­nicano con la protección del medio ambiente, y en especial el apoyo a los Acuerdos de París.

Consideró que la dimen­sión de la seguridad en el contexto del Cambio Climá­tico debe ser más y mejor estudiada, “porque un fe­nómeno natural puede pro­vocar o agravar cualquier conflicto, en especial en las zonas de alta fragilidad”.

Advirtió que la ocurren­cia de fenómenos naturales y eventos climáticos extre­mos son cada vez más fre­cuentes y que su mayor in­tensidad afecta de manera particular a los pequeños estados insulares en desa­rrollo, “lo que obliga a que esta organización siga por la senda de no conside­rar tales fenómenos como eventualidades, sino como realidades comunes y reite­radas para las que conviene estar preparados”.

Salud y educación

Abinader informó que el gobierno está poniendo en marcha el programa de sa­lud pública “más ambicioso de nuestra historia para al­canzar la cobertura univer­sal hacia finales de año al tiempo que aumentamos la inversión pública en el Sis­tema Nacional de Salud”.

Agregó que junto a ello, impulsa un plan de fomen­to de la educación que, entre otras medidas, “fa­cilitará a estudiantes y pro­fesores dispositivos electró­nicos para que el Covid-19 no haga perder ni un ins­tante de su proceso forma­tivo. El futuro no espera, y nuestros estudiantes no pueden perder ni un minu­to de su formación”.

Reiteró que los jóvenes han de ser una de las prio­ridades y que se debe tra­bajar para su mejor educa­ción.

SEPA MÁS

Los ODS.

Con respecto a los Ob­jetivos de Desarrollo Sostenible de la Agen­da 2030, el gobernan­te dominicano dijo que hay retrasos y que para alcanzarlos es necesario un compromiso firme de los países desarrolla­dos, porque naciones de renta media como la Re­pública Dominicana en­frentan un reto parti­cular porque si bien su economía avanza, pre­valecen debilidades ins­titucionales que conlle­van a la desigualdad.