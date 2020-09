Eddy Olivares se defiende de críticas: “He sido independiente toda mi vida”

El aspirante a la presidencia de la Junta Central Electoral (JCE), Eddy Olivares, aseguró este miércoles que ha sido independiente durante toda su trayectoria en esa entidad, asegurando que todas las decisiones fueron tomadas apegadas a la Ley.

“He sido independiente toda mi vida, nunca he tomado una decisión que no haya sido fruto de mi convicción y conforme a la ley. Confío en que los senadores honrarán el principio clásico de la separación de los poderes. Mi compromiso es con el país”, escribió Olivares en Twitter.

He sido independiente toda mi vida, nunca he tomado una decisión que no haya sido fruto de mi convicción y conforme a la ley.

Confío en que los senadores honrarán el principio clásico de la separación de los poderes.

Mi compromiso es con el país.