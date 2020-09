UASD sufre traspiés en su primer día de docencia virtual

Luisana Carrasco, Adriana Peguero, Jhenery Ramírez, Juan Salazar

Santo Domingo, RD.

El colapso de la plataforma durante el inicio de la docencia virtual ayer en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), podría ser el preludio del reto que enfrentará el país cuando el próximo 2 de noviembre se realice un intento similar en escuelas y colegios privados bajo la modalidad de clases a distancia.

Para garantizar el éxito de la docencia, la rectora de la UASD, Emma Polanco, anunció en la víspera que estarían disponibles 13,400 aulas virtuales y 3,125 docentes, quienes recibieron antes la correspondiente capacitación para elevar el nivel de conocimiento en la modalidad online, de modo que se pudiera impartir la enseñanza en todo el país sin mayores contratiempos.

Sin embargo, contratiempos hubo y muchos ayer, según reportaron profesores y estudiantes de la Universidad Primada de América. La frustración era evidente entre estudiantes que no pudieron acceder a la plataforma UASD Virtual para recibir sus clases a distancia y la academia estatal pagó por todos “los platos rotos”.

Una locura

Tiffany Matos, estudiante de término de Derecho, puso el grito al cielo al ver que su usuario no le permitía acceder a la página de la plataforma para entrar al aula virtual.

“Me levante a las 6:30 de la mañana para arreglarme y llegar temprano al trabajo y así poder entrar desde la oficina, pero cuando me dispongo a acceder a la supuesta aula, porque tengo clases a las 7:00 de la mañana ¡Oh, Sorpresa! No funciona la página, enseguida pensé que mi usuario se me había bloqueado y entre en pánico”, indicó la joven de 27 años.

Luego de varios minutos de preocupación y frustración, Tiffany lo comentó con otros de sus compañeros y dedujeron que la página estaba fuera de servicio, por lo que decidió contactar a su maestro, quien le dijo que estarían trabajando por el sistema de mensajería WhatsApp.

“Algo bastante incómodo, porque se supone que mi clase es en la mañana y ahora el maestro dice que enviará el material por WhatsApp para que hagamos la tarea. ¡Como rayos voy hacer la tarea sin él maestro explicar el procedimiento!, eso se está saliendo de control, este semestre será una locura”, indicó Matos.

El estudiante Rafael Galán, de la carrera de Relaciones Públicas, también se llevó un trago amargo cuando quiso acceder a la página.

“El trasto de página ni siquiera cargaba, te llevaba a otro enlace donde aparecía el típico error 404. Yo me molesté muchísimo porque no es posible que hoy, cuando inician las clases se haya dañado, esto es algo insólito, si ellos saben que no están preparados entonces no anuncien docencia”, manifestó.

El joven tomó siete asignaturas este semestre y por la falta de secciones se vio obligado a seleccionar dos en la mañana, las cuales perdió debido a los inconvenientes técnicos. Galán está muy decepcionado con la desorganización en la UASD y solo espera concluir el semestre sin más imprevistos.

Sonia López, estudiante de Arquitectura, tenía que estar en su primera clase virtual a las 9:00 de la mañana, pero cuando escribió su ID de usuario y contraseña para acceder al aula virtual, tras unos segundos dentro, la plataforma la sacó.

“Yo me puse blanca como un papel, porque se lo exigente que es ese maestro y cuando veo que está iniciando y no llevo ni medio minuto dentro, de repente la página se cae y no me deja entrar, ahí se me enfrió el alma. Lo primero que hice fue llamar al departamento virtual, pero nadie respondió. Luego de media hora escribo por los grupos de WhatsApp y ahí me entero que ni los maestros han podido acceder, al final tuvimos que dar la clase en Google Meet tardísimo”, expresó López.

Twitter

Varios estudiantes no se quedaron callados y decidieron emitir sus quejas a través de las redes sociales, especialmente por Twitter.

Lenin Orlando, estudiante de ingeniería Química, escribió a través de Twitter que “cuando arreglen la plataforma bien como debe ser avisen para poder iniciar la docencia, nadie ha podido entrar a esa plataforma, organicen bien eso”.

Robert Terrero, estudiante de Ingeniería, también se quejó acerca de lo mal organizada que estaba la página de internet.

“Ustedes deben ser más conscientes, el año se está acabando y ustedes ahorita van a querer entrar todas las clases juntas, ese 70% de la población que no ingresó, creo le aprovechará más en cursos y no tres meses intensos, Dios nos ampare”, indicó el joven estudiante de Ingeniería Civil.

Noé, estudiante de Medicina, le reprochó a la academia estatal que tuvieron una infinidad de tiempo para hacer eso antes de que iniciara el nuevo semestre.

“¿Pero ahora que iniciaron la clases?... Tanto tiempo ustedes tenían para hacer eso, nos tienen de relajo es!”, indicó el joven, mientras otra estudiante de Química se quejó por la falta de organización de la institución.

“Esta pandemia nos ha demostrado que el nivel de organización de esta universidad es casi nulo”, escribió Sandra en su Twitter.

Los demás usuarios solo se limitaron a exclamar que no podían entrar a la plataforma, mientras que algunos de nuevo ingreso se preguntaban cómo tomarían clases o de qué manera contactarían a los maestros.

Alternativas

La única manera que tienen los estudiantes de contactarse con los maestros o sus compañeros de sección es a través de los grupos de WhatsApp de las distintas asociaciones y grupos estudiantiles, donde reinan las capturas de pantallas con el horario de clases y una decena de nombres de maestros, a quienes los estudiantes piden referencias o si algún compañero tiene asignaturas con ellos.

Varios maestros y estudiantes han optado por crear grupos en las aplicaciones de mensajería instantánea y algunos han optado por emitir la docencia a través de Google Meet o la plataforma Zoom.

Memes y burlas

Otros usuarios han tomado la situación con un poco de humor y han decidido hacer varios memes e imágenes chistosas con frases divertidas que están rodando por todas las redes sociales. En Twitter los usuarios han utilizado el hashtag #UASD tanta veces que se convirtió en tendencia.

Un comunicado emitido por las autoridades de la UASD explica que están haciendo varios ajustes y adecuaciones con su plataforma para ofrecer docencia, ahora en modalidad 100% virtual debido a la pandemia del Covid-19.

Profesores y su odisea

Un número considerable de profesores de la UASD no pudo dar su primer día de clases porque carecían de un plan “B” para aplicarlo, en caso de que la plataforma digital oficial de la academia estatal fallara, como ocurrió ayer.

Algunos, como el doctor Ramón Plasencio, de la escuela de medicina, utilizaron Zoom en las dos secciones que tuvo en horas de la mañana, a las cuales solo le faltó un estudiante.

“Yo preparé mi material en PowerPoint y ellos pudieron tener una participación exquisita en ambas clases. En vacaciones me preparé, tal y como vi que lo hacían los profesores de otros países, y elaboré unos folletos que les voy a hacer llegar a los muchachos”, dijo.

Explicó que al utilizar Zoom el inconveniente que tuvo fue de tiempo, porque ese sistema cuando se utiliza gratis, solo da 40 minutos por vez.

“La plataforma de la universidad no nos funcionó. Esa plataforma no nos permitió acceder y faltando escasa media hora para terminar la primera clase, fue cuando decidí enviarles a mis estudiantes una invitación a Zoom. Haciendo un ensayo, le proyecté la clase en diapositiva y no hubo queja”, agregó.

Sin embargo, otros profesores como Julián Sosa, Ramón Cocco y Manuel Rodríguez, de la escuela de comunicación social, se les hizo imposible el encuentro digital con sus estudiantes, tanto por el fallo de la plataforma oficial, como por problemas de conectividad de los estudiantes que habitan en zonas con poca o ninguna conectividad.

Rodríguez explicó que los lunes imparte clase en la provincia San Juan de la Maguana, y que allí el problema fue más agudo, porque tiene numerosos estudiantes con dificultades para utilizar internet.

Explicó que no pudo utilizar Zoom, ClassRoom ni WhatsApp con ellos.

Mientras Julián Sosa manifestó que en su caso solo tuvo un proceso de socialización y ambientación con los estudiantes, previo al inicio del semestre, para hacer más amigable el proceso.

“Este primer día de clases se formaron los grupos. Pude subir contenido, pero entiendo que las clases iniciarán de lleno la semana entrante, por el problema de la plataforma”, dijo el catedrático universitario.

Ramón Cocco informó que, en su caso, las clases fueron nulas, por el fallo en la plataforma que puso la UASD a disposición de profesores y estudiantes.

“Yo supongo que esa experiencia la vivieron casi todos los docentes universitarios. Lo que queremos es que la UASD pueda tener un sistema que funcione adecuadamente, para que podamos cumplir con nuestra labor”, expresó.

De la misma forma también planteó la necesidad de que la UASD inicie un programa de alfabetización en tecnológica digital, tanto para profesores como estudiantes, para que el semestre no se pierda.

“Hay muchos profesores que son súper tecnológicos, pero hay un número considerable que son analfabetas en el área de la tecnología y eso dificulta más la enseñanza-aprendizaje”, agregó.

El educador destacó que en el semestre pasado una estudiante le envió una práctica de 56 páginas de una sola tarea, por WhatsApp, por lo manifestó que la educación virtual tiene sus inconvenientes que no son solo de conectividad.

“Yo tengo 300 estudiantes en 11 secciones, imagínate tú que es casi imposible que yo lo revise de forma minuciosa”, comentó.

Se desligan

Ante el anuncio de la UASD de que este lunes iniciaba un ajuste y adecuación por dos semanas de la plataforma de la casa de estudios superiores, una fuente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) aclaró que es un tema directo que se debe resolver entre la academia estatal y la empresa que está realizando la migración del Banner a la plataforma UASD-Virtual.

Explicó a LISTÍN DIARIO que si la UASD siente que el servicio no responde a lo contratado, puede quejarse en el Indotel, aunque aclaró que todavía se encuentra en la etapa de ser un tema interno de la institución educativa.

En tanto, la compañía de telecomunicaciones Claro informó a este medio que el problema que ha surgido con la plataforma de la UASD y el mantenimiento no tiene que ver con la empresa y sus servicios, coincidiendo con Indotel en que es un proceso interno. Se trató de consultar a telefónica Altice, pero esta empresa no respondió a la solicitud del Listín Diario.

El reto del año escolar

La docencia en el venidero año escolar también se iniciará virtual el próximo 2 de noviembre y, según reveló el ministro de Educación, Roberto Fulcar, será de cuatro horas por día y las clases no deberán exceder los 30 minutos, a fin de que el estudiantado nacional no se agote producto de la nueva modalidad.

El nuevo modelo educativo, buscará un balance entre la virtualidad que representarán las computadoras que facilitará el Gobierno y la conexión diaria con la televisión y las emisoras de radio, como medios principales para la emisión de los contenidos.

El ministro de Educación, Roberto Fulcar, al participar el pasado 3 de septiembre en el Desayuno de Listín Diario, precisó que 2.8 millones de estudiantes, entre el servicio público y privado, contarán con la asistencia y guía de unos 100,000 maestros.

El primer gran paso del actual Gobierno, definido por Fulcar como la primera gran transacción económica de las nuevas autoridades, consiste en la compra de 2.7 millones de equipos electrónicos a ser suplidos al estudiantado nacional para la docencia a distancia.

Esos 2.7 millones de equipos serán entre laptops, para los profesores; tabletas, para los estudiantes de primaria y netbooks, para el colectivo de secundaria.

Para adquirir esos equipos, y contando la adecuación de los planteles escolares, el Gobierno destinará unos 30,000 millones de pesos.