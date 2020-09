ENVIVO: Juicio caso Odebrecht

Santo Domingo, RD

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conoce el juicio de fondo contra los seis implicados en los sobornos de la Constructora brasileña Odebrecht en República Dominicana, por 92 millones de dólares, para obtener contratos de obras millonarias entre el 2001 y el 2014.

Los implicados en el caso son el exsenador Tommy Galán, el juicio de juicio de fondo será conocido al empresario Ángel Rondón, al ex presidente del Senado, Andrés Bautista; al ex director del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (Inapa), Roberto Rodríguez; el ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y al abogado notario Conrado Pittaluga.

A continuación el en vivo:

En esta fase corresponde a los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados que se encuentran en libertad bajo fianza.

Este tribunal resultó apoderado del proceso luego que fue enviado a la jurisdicción ordinaria.

En diciembre del 2019 el Pleno de la Alta Corte, presidido por el magistrado Luis Henry Molina, separó el expediente, y declinó el proceso de cinco que no gozaban de privilegio judicial, a la instancia ordinaria.

Sin embargo, dejó en la SCJ el juicio correspondiente aTommy Galán, quien en ese momento todavía era senador por la provincia San Cristóbal.