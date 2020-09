Al menos 300 miembros de la Familia Rosario se querellan en reclamo de herencia

Wanda Méndez

Santo Domingo RD

Alrededor de 300 personas de la familia Rosario han acudido a la Fiscalía del Distrito Nacional para querellarse en contra del abogado Johnny Portorreal, quien entienden los ha engañado con la supuesta herencia que están reclamando por unos 13 trillones de euros.

Este viernes continuaron llevando la documentación alrededor de 80 personas, según precisaron Germán Rosario y Adonis Rosario, quienes dijeron ser voceros del Frente Nacional Rosario (Frenar), movimiento que se constituyó para reclamar la presunta herencia.

Sin embargo, Adonis Rosario dijo que no están de acuerdo con la calificación jurídica que le ha dado la Fiscalía del DN a su demanda, porque no se trata de querella por estafa, porque ellos no han sido estafados.

Dijo que la Familia Rosario va a demandar por los delitos de ocultamiento de información, abuso de poder y daños sicológicos, pero no por estafa, porque nadie ha sido estafado.

Indicaron que aunque la Fiscalía les estableció dos días para que fueran a presentar su denuncia, que son viernes y sábado, ellos van el día que están disponible.

El proceso fue iniciado por la Fiscalía hace dos semanas, y está recibiendo la documentación la fiscal Evelin García.

La Fiscalía del Distrito Nacional informó sobre la división de grupos, tomando en cuenta un orden alfabético de sus nombres, para recibir las denuncias formales de las personas que se sientan estafadas por los abogados que gestionan una supuesta herencia millonaria de la familia Rosario.