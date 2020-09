Procuradora dice es "llamativo" que la Nueva Victoria fuera inaugurada faltando cosas por hacer

Santo Domingo, RD

La procuradora Miriam Germán Brito dijo que es llamativo que el complejo carcelario de la Nueva Victoria fuera inaugurado cuando hay cosas que faltan por hacer y “no pocas”.

En una entrevista para Acento TV, con el periodista Fausto Rosario, expresó que no ha pensado en términos de porcentaje lo que falta, pero faltan muchas cosas.

“Esa cárcel va a tener dificultades para los accesos, por ejemplo para los familiares de los privados de libertad porque es un sitio lejos”, señaló sobre la construcción que está en el municipio de Guerra, provincia San­to Domingo

Germán Brito dijo que no tiene ningún sentimiento adverso que la condición para ejercer sus funciones, esto al hacer referencia a las diferencias con el exprocurador Jean Alain Rodríguez, quien la cuestionó ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en 2019.

En la entrevista para Acento TV dijo que no habló con Luis Abinader antes de asumir como procuradora, y que solo se dieron el saludo el día de la juramentación el 16 de agosto. Además, expresó que en el decreto se enteró que sabía que Yeni Berenice Reynoso era la adjunta de ella.

Reveló que en un principio dijo que no al cargo de procuradora, pero luego le llegó mucho que mucha gente de a pie abogaba por ella para el cargo.

“Yo no paso por encima del debido proceso, yo no lo piso, hasta ahora no he tenido esa tónica en mi desempeño”, expresó al ser consultada sobre el combate de la corrupción, aclarando que a veces la gente por diferencias con un funcionario “cree que uno va actuar como una especie de pitbull”.

La Nueva Victoria

La primera fase de esta cárcel fue inaugurada por el presidente Danilo Medina el pasado 10 de agosto, este centro se ha diseñado para ser el lugar que albergará la mayor cantidad de reos en el país.