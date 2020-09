UASD garantiza secciones para todos sus estudiantes

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) anunció este jueves que le garantiza el cupo a cada uno de sus estudiantes en las secciones en el proceso de selección extraordinarias de materias, correspondiente con el semestre 2020-02.

Esta información fue ofrecida a través de la cuenta de Twitter de la alta casa de estudios, donde fue utilizado el hashtag “Hay secciones para todos”, mensaje que fue acompañado por una imagen que aseguraba que ningún alumno se quedará fuera del semestre universitario.

“Informamos a nuestra comunidad estudiantil, que a pesar de la situación sanitaria que vive el país y gracias a la confianza brindada, las inscripciones para el semestre 2020-02 han sobrepasado todas las expectativas. Por ello, seguimos trabajando en ofertar nuevas secciones para cumplir con el compromiso de que ningún estudiante se quedará fuera”, leía parte del escrito.

Estas declaraciones de la UASD se produjeron bajo el marco de un atropellado proceso de selección de materias, en el que muchos estudiantes alegan que todos los espacios para las asignaturas están ocupados.

Frente a esto, la Primada de América habilitó una prórroga para los alumnos que no pudieron elegir sus respectivas materias, que igualmente recibió críticas por falta de cupos.

Ante el anuncio de la UASD, varios usuarios de Twitter se han mostrado con escepticismo, poniendo en duda la “garantía” ofrecida por la universidad.

“Me disculpa mi casa de estudio, debemos ser respetuoso a la verdad, mantener la ética y la moral. No es cierto que hay secciones para todos, las prórrogas son pérdidas de tiempo, nunca se encuentran secciones extras disponibles, en mi caso la que me faltaron nunca pude inscribir”, tuiteó Máximo Alcántara.

