Guillermo Moreno llama “cara dura” a miembros del Comité Político del PLD

Santo Domingo, RD.

Guillermo Moreno calificó de “cara dura” a miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que han expresado sentirse ofendidos ante señalamientos de funcionarios del nuevo gobierno.

“Esta gente se sienten ofendidos como si la sociedad no los conociera y no los hubiera padecido por demasiado tiempo. Si los miembros del Comité Político tuvieran un milímetro de decoro ellos mismos hubieran cavado su tumba y enterrado para no dejarse”,declaró el presidente de Alianza País en comentario difundido este martes por la Súper 7 FM.

Exhortó a la nueva administración, escuchar a la ciudadanía que lo eligió el pasado 5 de julio bajo la esperanza de que sean enviados a la cárcel los ladrones del dinero público.

Guillermo Moreno recordó que en los 20 años de gobiernos peledeístas se cometieron los más grotescos y escandalosos casos de corrupción, señalando, entre otros, “el Programa de Empleo Mínimo Eventual (PEME), la Universidad pública de Haití, Sund Land, parqueos de la UASD, la venta del barrio Los Tres Brazos, la venta irregular de las tierras del CEA, que provocó la muerte de dos locutores en San Francisco de Macorís y la corrupción de la OISOE que trajo consigo el suicidio del arquitecto David Rodríguez”.

Resaltó que en ese período se desarrolló la asociación con la empresa brasileña Odebrecht en la que funcionarios recibieron cientos de millones de dólares en sobornos para la aprobación de 17 obras sobrevaluadas, entre las que se destacan el acueducto Hermanas Mirabal, Hidroeléctrica de Pinalito, circunvalación de La Romana y la termoeléctrica Punta Catalina.