El origen de los choques del PLD con Román Jaquez, presidente del TSE

Yudelka Domínguez

Santo Domingo, RD

Aunque oficialmente la lista de las personas que aspiran a ser los nuevos jueces de la Junta Central Electoral (JCE) ni siquiera se ha elaborado, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) presentó la primera objeción a uno que podría ser candidato al órgano electoral: Román Jáquez Liranzo, actual presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Este descontento del PLD con Jáquez Liranzo viene dado por algunas sentencias que ha emitido el TSE desde el año pasado, que según la organización morada les ha afectado tanto a ellos como a su principal aliado, el Partido Revolucionario Dominicano.

Para entender el origen del conflicto es necesario recordar que el 8 de abril de 2019, el Tribunal Superior Electoral anuló, por considerarla ilegal, la XXXIV Convención Nacional Extraordinaria del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), en la que se aprobó la reforma estatutaria y la ratificación de sus autoridades.

El tribunal argumentó que fue ilegal la asamblea donde fue escogido Miguel Vargas Maldonado como presidente del partido, debido a que no contaba con el quórum suficiente.

Al ser el PRD el mayor aliado del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, secretario general de esa organización política y presidente del Senado de la República, en ese momento, solicitó a la Cámara de Diputados, durante la sesión número 134, del 10 de abril, indagar si el Tribunal Electoral había violado la Constitución de la República.

El PLD consideró que esa decisión constituía una grave vulneración del ordenamiento jurídico-constitucional dominicano.

“En una cosa inaudita y volviendo a examinar el mismo punto, el Tribunal Superior Electoral hizo caso omiso o más específicamente tres miembros de ese Tribunal Superior Electoral hicieron caso omiso a esa sentencia”, indicó Reinaldo Pared en su momento.

Uno de estos tres miembros fue el presidente del TSE, Román Jáquez Liranzo.

Este descontento, con el entonces partido de gobierno y Román Jáquez, tomaron otro nivel cuando fuentes indicaron a Listín Diario que al menos cuatro ministros de fuerte poder estuvieron conminando al presidente del TSE para que ejerciera sus influencias en el tribunal y variara la sentencia que afectaba al PRD.

De igual forma, trascendió que el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, habría citado a su despacho al presidente del TSE, en medio de rumores difundidos por las redes sociales sobre juicio político contra Jáquez y los que votaron a favor de la nulidad de la convención del PRD.

Las presiones del PLD también habrían sido ejercidas en ese momento por el exministro de Defensa, teniente general Rubén Paulino Sem, quien ordenó retirar al director de seguridad de la sede del TSE y además, al jefe de la seguridad personal de Jáquez, un militar que para ese momento tenía el rango de coronel.

De acuerdo a las informaciones publicadas por este diario esos días, ambos militares fueron reintegrados y se informó que “se trató de un cambio rutinario”, aunque no se pudo confirmar la noticia.

Para ese mismo año y luego de la ruptura del expresidente Leonel Fernández con el PLD, pasadas las elecciones internas donde fue escogido Gonzalo Castillo como candidato presidencial, el Tribunal Superior Electoral rechazó una demanda incoada por Francisco Antonio Ventura Felipe en contra de la resolución número 4, aprobada en la XII Convención Nacional Electoral celebrada por el PTD el 27 de octubre del 2019, en la cual fue proclamado Leonel Fernández como candidato presidencial y se aprobó el cambio de nombre de ese partido para denominarse Fuerza del Pueblo.

El TSE estableció que Fernández no tenía ningún impedimento constitucional ni legal para ostentar una candidatura a un puesto de elección popular en los comicios generales del 2020.

Ante esta sentencia, Eduardo Jorge Prats, Carlos Salcedo, Cristóbal Rodríguez, Julio Cury y Rubén Puntier, abogados del partido morado, escribieron un comunicado en el que señalaban que de acuerdo al artículo 185 de la Constitución de la República, sólo le corresponde al Tribunal Constitucional conocer de las acciones directas en inconstitucionalidad de las leyes, reglamentos, decretos y resoluciones, por lo que esa sentencia sólo tenía efecto entre las partes del proceso que lo originó.

“En el caso decidido el TSE decidió dicha declaratoria de inconstitucionalidad a propósito de una acción particular en nulidad de la Resolución núm. 4 de la Convencional Nacional Electoral del Partido de los Trabajadores Dominicanos, ejercida por Francisco Antonio Ventura Felipe, miembro del Comité Central de dicho partido. Pero si bien tomó dicha decisión ella es solo válida para ese caso, pues no tiene la competencia ni el poder para expulsar del ordenamiento jurídico las leyes, decretos, resoluciones y reglamentos cuya inconstitucionalidad decide, y, por lo tanto, la decisión tomada por este organismo respecto de los artículos 49.4 de la ley de partidos y 134 de la ley electoral no se le impone a ningún poder público”, decía el comunicado en una de sus partes.

El último gran choque entre el Partido de la Liberación Dominicana y el Tribunal Superior Electoral se dio a conocer este año, luego de las elecciones congresuales, donde la alta corte declaró inadmisible un recurso interpuesto por el PLD para que dos diputaciones, en Bajos de Haina y Barahona, le fueran mantenidas a esa organización política y no al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y al Partido Humanista, como declararon las juntas electorales municipales.

Con esta decisión el PLD perdió dos curules, las cuales favorecieron a Frank Junior Guerrero Mateo, del PRM en San Cristóbal, y en Barahona a Miguel Florián Terrero, del Partido Humanista Dominicano (PHD).

Este domingo, el comité político del PLD se reunió por más de seis horas y una de las decisiones que adoptó, y anunció al país, fue su oposición a que Jáquez integrara la institución electoral.

Temístocles Montás, presidente del PLD, dijo que en conversaciones que sostuvieron con el presidente Luis Abinader este les manifestó que los miembros de la JCE serían escogidos por consenso.

"El Comité Político ha observado la manera parcializada en que el TSE ha actuado a favor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), evidenciado en el accionar en donde se le despojaron dos diputados al PLD y culpamos de manera responsable al señor Román Jáquez", dijo Montas.

Advirtió, además, que Jáquez deberá contar con la oposición militante del partido morado en caso de aspirar a la JCE.