Indotel plantea uso de radio y TV para inicio año escolar

Paul Mathiasen

Santo Domingo, RD

El presidente del Institu­to Dominicano de Teleco­municaciones (Indotel), Nelson Arroyo, dudó del avance de la conectividad en el país, al revelar que “sigue siendo un gran pro­blema”.

Mientras se dirigía a entre­gar su renuncia como di­putado por San Pedro de Macorís, Arroyo dijo a los periodistas que se “sor­prendió” cuando asumió su cargo en Indotel y eva­luó la conectividad exis­tente en el país.

“Yo estoy sorprendido; yo pensaba que este país esta­ba mejor conectado, pero una vez he tomado la po­sición, me he dado cuenta de que el problema de la conectividad sigue siendo un gran problema y que ciertamente hay una gran brecha digital en la Repú­blica Dominicana “, mani­festó.

Advirtió de que no existen las condiciones para iniciar el año escolar vía virtual.

“Indudablemente que las condiciones en ese aspecto son mínimas y pienso que, finalmente, la metodolo­gía que deberá usarse será la radio y la televisión”, co­mentó.

Explicó que aún hay mu­chos lugares en el país sin conectividad de Internet y otros donde hay, pero “tie­nen muy mala conectivi­dad”.

El año escolar 2020-2021 está previsto iniciarse el próximo 2 de noviembre, bajo la modalidad virtual, por el Covid-19, según anunció el presidente Luis Abinader el pasado 24 de agosto.

Durante la presentación del Plan Nacional de Educa­ción, Abinader declaró que a pesar de la crítica situa­ción económica que afron­ta el país, el Gobierno hará los sacrificios que sean ne­cesarios para garantizar la conectividad y el acceso a la educación virtual a todos los hogares dominicanos.

Se comprometió a dotar a los profesores de la edu­cación pública de las he­rramientas tecnológicas adecuadas, incluyendo ta­bletas o computadoras, pa­ra desarrollar sus procesos docentes con programas, materiales y recursos nece­sarios para asegurar el éxi­to de la educación.

CONECTIVIDAD

Habrá mejoras

Nelson Arroyo indicó que en los próximos días dará a conocer las nue­vas medidas para me­jorar la conectividad, al tiempo que criticó el pa­sado manejo de esa ins­titución.

“Lamentablemente In­dotel se convirtió en una institución donde la gen­te pasaba y cobraba”, manifestó.