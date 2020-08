Creatividad en tiempos de pandemia

?Isabel Garzo / Madrid, España

Tomado de EL PAÍS

Cuando la ilustrado­ra y estudiante de arquitectura Cristi­na Estanislao se en­teró de que la ONU había hecho un llamamiento pa­ra crear una plataforma de con­tenido creativo gratuito sobre la covid-19, pensó que ese era el deseo que quería transmitir en su obra “Cuando la distancia sea solo física”. Estanislao la expli­ca así la idea: “La denominación “distancia social” me parece erró­nea, ya que lo que debemos ha­cer en estos momentos es mante­ner una distancia física, pero no perder el contacto con nuestros seres queridos o nuestra comu­nidad”. Y añade: “Hoy en día, el mundo se nutre de la informa­ción visual, y no hay manera más rápida de educar a la gente que a través de las redes sociales”.

Eso mismo pensaron en Na­ciones Unidas cuando pusieron en marcha este proyecto pa­ra difundir información fiable, mensajes de apoyo y optimis­mo. Las creaciones resultantes, en distintos formatos (textos, audio, diseño gráfico, música, animación y vídeo), están dispo­nibles de forma gratuita para to­do aquel que quiera utilizarlas y difundir, así, una filosofía de uni­dad y cooperación en estos mo­mentos difíciles.

El resultado es una base de datos con más de 4.400 traba­jos seleccionados entre los más e 17.000 que se han presentado. Los creadores provienen de 143 países diferentes.

Seis mensajes para transmitir

En las bases del proyecto se pedían obras que respondieran a una de estas grandes temáticas relacionadas con el coronavirus: higiene, distancia física, sínto­mas, amabilidad, ruptura de mi­tos y solidaridad.

A través de la página web del proyecto (al que han llama­do Covid-19 Response Creati­ve Content Hub, algo así como «plataforma de contenido crea­tivo de respuesta a la covid-19») es posible filtrar según estos seis bloques temáticos y también se­gún idioma, área geográfica o formato. Los trabajos recibidos son “bellos, espectaculares y muy impactantes”, en palabras de Dawda Jobarteh, jefe del centro estratégico para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Nacio­nes Unidas. Jobarteh está con­vencido de que “la creatividad tiene el poder de movilizar a las personas”.

Andre Levy, Zhion, es otro de los artistas que recogió el guante lanzado por Naciones Unidas. Es un brasileño que vive en Alema­nia y estaba preocupado por que su familia no estuviera recibien­do la información correcta para protegerse. “Me centré en la idea de seguir en contacto con los se­res queridos a pesar de las limi­taciones del confinamiento. Lo último que quería era provocar pánico, así que decidí crear ilus­traciones alegres e inspiradoras, aunque mi cabeza hirviera de preocupación”, explica.

Una de sus propuestas invi­taba a aprovechar el tiempo de confinamiento con diferentes ta­reas, y Levy imprimió la imagen para hacerla llegar en formato fí­sico a sus vecinos y amigos.

“Es­tos mensajes les mostraban que no estaban solos a la hora de adaptarse a esa rutina inusual y limi­tadora”. Además de aportar su gra­no de arena, él también se sintió be­neficiado: “Me ayudaron dándome un propósito e incluso tuvo un efec­to económico colateral”, dice refi­riéndose a que pudo promocionar su actividad y mostrar a las marcas que sus habilidades podían usarse de for­ma relevante.

La colección de imágenes presentada por el estudio espa­ñol Velkro (de PatriciaArmada y Eva Vesikansa) en colabora­ción con Sanna Kolehmainen animan, con un toque de hu­mor, a no creerse todas las no­ticias que surgen sobre el co­ronavirus, muchas de ellas falsas. Con esta serie quisie­ron incentivar a la gente a “es­bozar una sonrisa, desdrama­tizar e informarse de fuentes fiables y seguras”. Cuando unos amigos les hablaron de la con­vocatoria, sintieron que tenían “el deber de aportar” con lo que sabían hacer: comunicar. “Qui­simos ayudar a las personas a navegar en la avalancha de in­formación y a distinguir hechos de mitos”, dicen.

La difusión de las obras, y por tanto de información cer­tera y optimista sobre la pre­vención del virus, es tan impor­tante para los organizadores como el éxito de la convocatoria. Por eso invitan a usar las creati­vidades en tantos canales como sea posible: medios de comuni­cación, redes sociales, uso per­sonal… El único requisito es la atribución de autoría como re­conocimiento a estos artistas que han puesto su tiempo al ser­vicio de todos para equilibrar un poco la balanza con belleza y buenas intenciones.

Aunque el proceso de admi­sión solo estuvo abierto dos se­manas (del 30 de marzo al 14 de abril), “el propósito del con­tenido se extenderá durante meses, porque puede haber re­brotes y porque hay muchos países que están experimentan­do etapas diferentes de la pan­demia y pueden requerir conte­nido informativo y que levante el ánimo”, dice Maya Bogle, co­fundadora de Talenthouse, la empresa que ha organizado la acción junto a la ONU. La con­vocatoria no tiene ganadores, pero sí que se ha hecho una se­lección amplia de aquellos que cumplían los requisitos de cali­dad para estar en la plataforma y ser utilizados para combatir el coronavirus.

Los autores son estudiantes, diseñadores autónomos, pro­fesionales a tiempo completo, aficionados, agencias de publi­cidad o marcas. “Un verdadero corte transversal de creadores de todos los ámbitos de la vida”, reflexiona Bogle.

Muchas marcas están produ­ciendo ahora anuncios en los que se muestra la temática de la pandemia pero, en opinión de Bogle, hay una gran diferen­cia entre ese tipo de produccio­nes, que pueden ser a veces “un poco frías o menos inspirado­ras”, y las compartidas a través de este proyecto. “Cuando tie­nes creadores de 140 países y 20 idiomas diferentes con inter­pretaciones extraordinarias de las mismas directrices, siempre habrá algo creativo que te emo­cione. Desde poemas reconfor­tantes hasta humor o piezas que te hacen llorar”.

El lema de la campaña, Stay well. Be safe. Be kind (“manten­te bien, sigue a salvo, sé amable”), contempla la necesidad de añadir a las indicaciones sanitarias de se­guridad una recomendación más: la amabilidad. Ese “be kind” será lo que haga que no miremos a los otros con desconfianza y que cen­tremos el discurso en la protección y la responsabilidad y no en la acu­sación y el odio.