Salud Pública confisca gel y desinfectantes que no contenían la cantidad de alcohol indicado en la etiqueta

Redacción Digital

Santo Domingo

Este jueves, el Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) confiscó y ordenó retirar del mercado, gel y desinfectantes, por incumplir las buenas prácticas de manufactura.

Según un comunicado de prensa, la entidad procedió con el decomiso y destrucción de los productos debido a que estos no reunían la concentración de alcohol que indicaban en la etiqueta y advirtió a los establecimientos comerciales que deben abstenerse de su venta y distribución.

El descontinuo formó parte de una operación de control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos y sanitarios en el país.

Asimismo dieron a conocer a las farmacias, a los responsables del abastecimiento de productos sanitarios, a las empresas de cosméticos, higiene del hogar, personal en el sector público privado y a la población en general, cuáles eran estos productos.

Dentro de los productos descontinuados están; Cuaba Manitas Gel 4onz, Manitas Gel Z Plus 8onz, Manitas Gel Z Plus 4onz y Manitas Gel Z Plus 2onz.

El ministerio también alertó que continuaran investigando y persiguiendo estos casos, a fin de garantizar la salud de la población, mediante la regulación efectiva del sector farmacéutico y el aseguramiento de la calidad de los medicamentos, alimentos y productos sanitarios.