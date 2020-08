Autoridades discuten plan de seguridad ciudadana

Ramón Cruz Benzán y Adriana Peguero

Para analizar el Plan de Se­guridad Ciudadana, y para enfrentar la criminalidad que se da desde las cárce­les del país, se celebró ayer una reunión con los altos mandos militares y poli­ciales, el ministro de Inte­rior y la Procuraduría Ge­neral de la República.

En la reunión celebrada a puertas cerradas duran­te hora y media, participa­ron los ministros de Defen­

sa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, y de Interior y Policía, Jesús Vás­quez Martínez; la procura­dora general de la Repúbli­ca, Miriam Germán Brito, y el director general de la Po­licía Nacional, mayor gene­ral Edward Sánchez Gon­zález.

También el comandante general del Ejército, mayor

general Julio Ernesto Flo­rián Pérez; el presidente del Consejo Directivo del Ins­tituto Dominicano de las Telecomunicaciones (In­dotel), Nelson Arroyo; la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, y el di­rector de la Escuela Nacio­nal Penitenciaria, Roberto Santana.

Durante el encuentro, realizado en el despacho de la procuradora general Germán Brito, se abordó el plan de seguridad ciudada­na, visto desde un plan in­tegral que involucre a to­dos los sectores del país, y la preocupación que tie­nen las autoridades con re­lación al tema de la delin­cuencia desde las cárceles .

El ministro Vásquez Mar­tínez reafirmó su postura de que el problema no es del gobierno, ni del minis­terio en particular, sino que es un tema de nación.

Expresó que desde su lle­gada al cargo ha planteado la necesidad de consultar a todos los sectores de la vida nacional, en procura de lo­grar una agenda de consen­so que permita enfrentar el problema de la criminali­dad en todas sus vertientes, ya que el mismo tema por su magnitud y naturaleza, no se trata de un gobierno, ni de un ministro, sino de todo el país.

Discurso de Abinader

En su discurso de toma de posesión, el presidente Luis Abinader afirmó que la in­seguridad afecta a miles de dominicanos y dominica­nas, y que el 77% de la so­ciedad considera la delin­cuencia como su principal preocupación.

Consideró que ese pro­blema debe ser solventado superando el viejo concep­to de orden público, por­que las causas de este mal son mucho más complejas y profundas.

“Sin ley no hay seguri­dad, sin seguridad no hay li­bertad y sin libertad no hay democracia. Y el que tenga la tentación de sacrificar al­guno de estos valores para preservar otro, los perderá todos”, dijo.

Agregó en en una socie­dad libre, moderna, demo­crática y avanzada como la que aspira ser la dominica­na, todos merecemos desa­rrollar un proyecto de vida sin violencia.

Antecedentes

Por lo menos dos gobiernos en República Dominicana han anunciado con bombos y platillos planes de seguri­dad ciudadana, para frenar la delincuencia y garantizar que los pobladores se sien­tan seguros dentro de sus casas y en las calles.

Sin embargo, estos planes no han funcionado en su to­talidad, pues los atracos, ro­bos y delincuencia a todos los niveles siguen preocu­pando a la población.

Se recuerda que entre los años 2004 y 2009, el presi­dente de entonces, Leonel Fernández, dio a conocer el programa Barrio Seguro, el cual incluía financiamiento para microempresas, becas, modernización de la Policía Nacional, control de armas, Protección a las víctimas, concursos, entre otros.

En marzo del 2013 el ex­presidente Danilo Medina puso en marcha el Plan In­tegral de Seguridad Ciuda­dana acompañado del Sis­tema de Emergencia 911, llamado “Vivir Tranquilo”, que también incluyó el con­trol de armas y un plan de registro de las motocicletas, aumento de los policías en las calles, observatorio de la violencia, dos mil cámaras de vigilancias, entre otras.

Abinader dijo que “de­bemos mejorar y aten­der la prevención, crean­do oportunidades que cierren la puerta al re­curso a la delincuencia a la vez que llevamos in­tensos programas edu­cativos sobre el impac­to negativo del alcohol y las drogas entre los más jóvenes”.

Expresó que para ese gran objetivo sabemos que necesitamos impli­car a todo el pueblo do­minicano, pero en espe­cial a aquellos que velan por nuestra seguridad y libertad: al cuerpo de Policía Nacional.