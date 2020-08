Director de Infotep aclara no estaba nombrado como subdirector de comunicación de la Presidencia

Santo Domingo, RD

El director general del Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep), Rafael Ovalles, aclaró que desde que fue nombrado en la entidad fue sacado de la nómina como subdirector de comunicaciones de la Presidencia de la República.

El funcionario hizo la aclaración luego que el presidente Luis Abinader emitiera el decreto 390-20, donde designa a Nayib Emilio Aude Díaz como subdirector de la Dirección de Comunicación de la Presidencia (Dicom), derogando “el artículo 2 del decreto 501-12, del 24 de agosto de 2012, mediante el cual se designa a Rafael Ovalles subdirector de DICOM”.

“Yo entro en el 2012, soy subdirector del Dicom, en el 2014 me nombran en el decreto 328-14, director general del infotep. Entonces inmediatamente me nombran me sacan de nómina, porque van a nombrar otra persona, Yosarah Fernández, no la nombraron por decreto, sino un nombramiento interno, por lo que no derogaron mi decreto”, explicó el funcionario a Listín Diario vía telefónica.

Sin embargo, dijo que un decreto nuevo deroga el anterior, porque no puede haber dos decretos designando una misma persona. “Yo solo desempeño desde hace seis años el cargo de director general del Infotep, no estoy en dos nominas”, reiteró.

En el decreto 390-20, además de la Dicom, Abinader hizo una serie de nombramientos que incluyeron cambios en la Diape, Apordom, Promesecal y otras entidades.