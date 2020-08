Representantes iglesias evangélicas reiteran posición contra aborto tras entregar carta al presidente Cámara de Diputados

Paul Mathiasen

Santo Domingo, RD

Un grupo de representantes de las iglesias evangélicas entregó este martes al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en la que reitera su posición en contra de la aprobación de la interrupción del embarazo bajo cualquier causal.

En en la misiva, indicaron que apoyan la iniciativa de separar el proyecto de ley que aprueba las tres causales.

Al ser cuestionados sobre el conocimiento del proyecto de ley de las tres causales, uno de los representantes expresó que de aprobarse iría "en contra de la Constitución" y que "sería tumbado por el Tribunal Constitucional".

Además, agregó que la comunidad católica es mayor y que "ellos también se manifestarán" en caso de ser necesario, esto al ser preguntado sobre las manifestaciones feministas a favor de la aprobación del aborto frente al Congreso.

"Nosotros somos muchos, nosotros representamos más de la mitad de la población, por lo tanto estamos en disposición de manifestarnos en todos los niveles que se necesiten", dijo el pastor Ezequiel Molina hijo.

Asimismo, aseguró que cuentan con una "gran cantidad" de legisladores que "se están inscribiendo en la lista de los pro vida".

"No tenemos duda que no van a prosperar los planes de esos grupos que son los que presionan, esos son los que hacen hasta manifestaciones violentas con tal de imponer su criterio particular", expresó Molina.

De acuerdo a la carta, las organizaciones firmantes representan los concilios que agrupan más del 90 por ciento de las iglesias evangélicas del país, organizaciones cívicas y representantes de varias denominaciones cristianas.

La Cámara de Diputados tiene una sesión en la que no está incluido el tema del Código Penal, del que fue excluido el aborto en sus tres causales.

Los diputados enviaron el pasado martes 18 a comisión especial el Código Penal, sin el tema de la despenalización del aborto en tres causales.