Dejan detenido a joven que arrojó café caliente a mujer

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo, RD

Fue dejado detenido en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Jazhiel Morel Tejeda, acusado de agredir a la empleada de una estación de combustibles, a quien lanzó café caliente en el rostro. Tan pronto Morel Tejeda fue interrogado en la Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía de la avenida Romulo Betancort de la capital, fue llevado a la cárcel preventiva, ubicada en el Palacio de Justicia.

Se espera que hoy martes o mañana miércoles se deposite la instancia de solicitud de medida de coerción en contra del imputado por ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional. José Rafael Ariza, abogado del imputado, dijo que está preparado para el conocimiento de la solicitud de la medida de coerción, al tiempo de rechazar que se haya solicitado un acuerdo con la víctima, como se había comentado, sobre la base del pago de dos millones de pesos para desistir de la querella.

Depositará querella

Ayer en la mañana, el abogado Félix Portes anunció que interpondrá una formal querella contra JazMorel Tejeda, acusado de agredir a la empleada de una estación de combustibles lanzándole un café caliente en el rostro.

Portes, al ser entrevistado en el programa radial “El Sol de la Mañana” (106.5 F.M.), dijo que la denuncia será por violencia de género y explora también si puede ser por robo porque el hombre tampoco pagó el café.

Agregó que la joven no hizo la denuncia el día que sucedió el hecho, el pasado 14 de agosto, porque estaba intimidada y ella esperó que la empresa le suministrara el vídeo para ir a la Fiscalía del Distrito Nacional con pruebas.

Portes informó que la mujer fue evaluada el pasado domingo por el departamento de Psicología Forense, porque no se puede entender que es una agresión normal.

Erradicar la violencia

“Tenemos que erradicar la violencia contra la mujer. Queremos que no haya favoritismo. Nosotros no podemos tener una justicia con privilegios. Quiero que un juez determine lo que procede (…) Yo cuando soy abogado de casos de manera gratuita, yo no entro en acuerdos, porque lo que queremos es que un juez determine la indemnización que él entienda. Queremos que la justicia actúe en favor de esta joven desposeída y humilde”, expresó el abogado sobre la posibilidad de un acuerdo entre el imputado y la mujer.

Indicó que cuando un empleado es agredido ejerciendo su trabajo hay una responsabilidad de seguridad que le debe la empresa, pero no se ha ejecutado una acción legal porque todavía él no se ha reunido con los propietarios de la estación de combustible.

VÍDEO

Viral.

En el vídeo que se hizo viral a través de las redes sociales se observa cuando el joven llega con dos vasos en las manos al mostrador de la cafetería dentro de la estación de combustibles, donde intercambia palabras con la empleada.

¿Motivo?

Luego se observa cuando el joven molesto arroja los envases de café a la empleada, sin que se sepa el motivo.