Pompeo agradece a RD por votar para extender el embargo de armas a Irán

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, agradeció a República Dominicana por votar para extender el embargo de armas a Irán en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

A través de su cuenta de Twitter, Pompeo publicó una imagen junto al representante dominicano ante el organismo, el embajador José Singer.

Asimismo, indicó que agradece el apoyo mientras continúan trabajando para evitar que Irán obtenga acceso a armas nuevas y poderosas.

“Agradecido a la República Dominicana por estar con los Estados Unidos y votar para extender el embargo de armas a Irán en el @UN Consejo de Seguridad. Agradecemos su apoyo mientras trabajamos para evitar que Irán obtenga acceso a armas nuevas y poderosas”, escribió el secretario de Estado.

Grateful to the Dominican Republic for standing with the United States and voting to extend the arms embargo on Iran at the @UN Security Council. We appreciate their support as we work to prevent Iran from gaining access to new and powerful weapons. pic.twitter.com/SfWWSA31PJ