Este es el listado de los nuevos funcionarios nombrados por Luis Abinader

El presidente Luis Abinader nombró y juramentó anoche a decenas de nuevos servidores públicos, que en lo adelante le acompañarán en su administración de Gobierno.

En los nombramientos hay nuevos incumbentes en la Omsa, Inespre, el Indhri, el Instituto Agrario y la directora nacional de Estadísticas.

Por igual al administrador de los Comedores Económicos y al director de PromeseCal.

Aquí puede ver todas las designaciones realizadas por el presidente Luis Abinader en la noche del domingo:

Decreto 339-20:

Leonardo Faña, Director General del Instituto Agrario;

Iván Hernández Guzmán, director del Instituto Nacional de Estabilización de Precio (Inespre).

Olmedo Caba, director instituto Nacional de Recursos Hidráulicos

Rafael Almonte Guzmán, director del Instituto del Tabaco

Gustavo Sánchez Díaz, director de Mercados Dominicano de Abasto Agropecuario de Santo Domingo.

Ángel Alberto Encarnación Amador, subdirector Operativo de la Dirección General de Aduanas

Francis Aurelio Almonte Rodríguez, subdirectora dministrativo y financiero de la Dirección General de Aduanas.

Johannes Marinus Kelner de Benito, Subdirector General de Aduanas

Daniel Arturo Peña Fernández, subdirector de tecnología de la Dirección General de Aduanas.

Julio Anulfo Pascual Rodríguez, subdirector de Zonas Francas de Aduanas.

Francisco Alberto Torres Díaz, sub director de Gestión de cumplimiento de la Dirección General de Impuestos Internos.

Yorlin Lissette Vásquez Castro, Subdirectora jurídica de impuestos internos.

Freddy GuarionexTorres Aybar, subdirector de fiscalización de impuestos internos.

Rosela Sugey Sprau Jaquez, subdirectora de facilitación y servicios de Impuestos Internos.

Néstor Julio Cruz, Director General de la dirección General de Pasaportes.

Fausto de Jesús López Solís, Director General del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales.

Manuel Rafael Oviedo Estrada, Director General de la Oficina de Custodia y Administración de los Bienes Incautados y Decomisados

Berenice Barinas, Directora ejecutiva de la Dirección General de Aduanas

Erick Alberto Michael Guzmán Núñez, sub director ejecutivo de Autoridad Portuaria Dominicana

Fara Luisa Vásquez, sub directora ejecutiva de Autoridad Portuaria Dominicana

Alan Checo, sub director ejecutivo de Autoridad Portuaria Dominicana

Miosotis Marcelina Rivas Peña, Directora General de la Oficina Nacional de Estadísticas

Bolívar Matías Troncoso Morales, Director General del Instituto Geográfico Nacional.

Ramón Guillén, Director General de la Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional.

Héctor Pérez Miranbox, director general de Catastro Nacional.

Eléxido Paula, director General de la Dirección General de Desarrollo a la Comunidad.

Juan José Disla, director general de la Dirección General de Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal.

Edgar Félix, dirección General de Los Comedores Económicos del Estado

Adolfo Pérez de Léon, director General de Promesecal

Ramón Pérez Tejada, director General de Desarrollo Fronterizo.

Juan Rosa, director General de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado.

Carlos de la Mota, viceministro para las comunicaciones dominicanas en el exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y director General del Instituto de Dominicanas y Dominicanos en el Exterior (Index).

Christian Sánchez, director General del Instituto Nacional de Administración Pública.

Rosa Camila Rivera Acosta, subdirectora General del Instituto Nacional de Administración Pública.

Wilfredo Lozano, director General del Instituto Nacional de Migración.

Omar Méndez, rector del instituto Tecnológico de Las Américas.

Radhamés González, Director General de la OMSA

Wanda García, directora General del Acuario Nacional.

Roberto Cassá, director del Archivo General de la Nación

Ulises Rodríguez, director General del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial.

Carlos José Then Contín, director General del Consejo Dominicano de Pesca y Agricultura

Ramón Alburquerque, presidente ejecutivo de la empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana

Rafael Salazar, administrador General de la empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana

Martín Robles, director general de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana

Bienvenido Santana, administrador General de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana

Judith Valdez, directora General Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Franco de los Santos, presidente del Instituto de Desarrollo y Crédito Corporativo.

Carlos Bonilla, director General del INVI y encargado interino honorífico de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), hasta que se conforme la comisión de liquidación correspondiente.

Alan Alberto Peguero de Léon, director General del instituto Postal Dominicano (Inposdom).

Román Ernesto Caamaño Vélez, director del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC).

Elvis Vásquez Guzmán, director general de la Unidad de Electrificación Rural y suburbana (UERS).

Julio de Jesús Peña Guzmán, director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Fideicomiso y Desarrollo Hipotecario

Rolfi Domingo Rojas, director de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial.

Ángel de la Cruz Hernández, director de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial.

Max Puig, director de la Comisión Nacional Para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio

Iván Ramírez, sub director general de la Dirección General De Presupuesto (DIGEPRES).

Decreto 345-20 Artículo 1

César Cedeño, Dirección General de Bienes Nacionales, además fungirá como director honorífico del Consejo Estatal del Azúcar hasta su liquidación

Decreto 334-20

Samuel Pereira Rojas, Administrador General del Banco de Reservas de la República Dominicana

336-20

Homero Figueroa Guilamo, director de la Dirección De Información Análisis Y ProgramaciónEstratégica De La Presidencia DIAPE

332-20

Art 1Pedro Silverio Álvarez, Asesor Del Poder Ejecutivo en Economía.

Art 2

Joel Santo Echavarría, Asesor del poder Ejecutivo en Turismo.

Art 3

Luis Amaury Sánchez Lembert, Asesor Del Poder Ejecutivo En Arte y Cultura y fungirá como Coordinador Nacional del Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles.

Art 4

José Daniel del Rosario Valdez, Asesor Del Poder Ejecutivo en Medio Ambiente.

Art 5

Pablo Portes, Asesor Del Poder Ejecutivo En Materia Financiera

331-20 Art 1

FranciscoAntonio Peña Guaba, Coordinador Del Gabinete De Políticas Sociales.

Art 2 Gloria Reyes Gómez, directora del Programa Progresando Con Solidaridad.

Art 3 Yadira Altagracia Henríquez Núñez, directora del Plan de Asistencia Social de La Presidencia

344-20

Mercedes Pichardo Pérez, Asistente Personal del Presidente de la República

329-20

Art 1 Milagros Germán Olaya, Directora General deComunicaciones y Vocera de la Presidencia

Art 2 Luis Rafael Delgado Sánchez, contralor general de la República

Art 3 Luis Valdez Veras, Director General de la dirección general de Impuestos Internos

Art 4 Eduardo Sanz Lovaton, director general de Aduanas

Art 5 Sigmund Freund Mena, Director General De Alianza Público Privada.

Art 6 Andrés Manuel Astacio Polanco, Vicepresidente ejecutivo del consejo unificado, Edeeste, Edenorte y Edesur.

Art 7 Nelson de Jesús Arroyo Perdomo, Presidente Del Consejo Directivo Del Instituto Dominicano De Las Comunicaciones.

Art 8 Carlos Pimentel Florenzan, director general de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Art 9, Fernando Durán, Administrador General del Banco Agrícola.

Art 10 Angelina Viviana Guerrero Disla, Directora Ejecutiva elCentro De Exportaciones e Inversión de la República Dominicana (CIRD).

Art 11 Reinaldo Enrique García Sánchez, director General de la Dirección General de Migración

Art 12 Salvador Ramos, director general de la Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual ONAPI

Art 13 José Marte Piantini, director ejecutivo de la Junta de Aviación Civil

Art 14 Josefa Castillo Rodríguez, Superintendente de Seguros

Art 15 Daniel García, Director de información y Prensa de la Presidencia

Art 16 Alejandro Fernández, Superintendente de Bancos

Art 17 José Rubén, Director General de la Oficina Nacional de Derecho de Autor ONDA

Art 18 Jean Luis Rodríguez, Director ejecutivo de Autoridad Portuaria Dominicana.

Art 19 Catalino Correa Hiciano, Tesorero Nacional.

Art 20 Félix Antonio Santana García, Director General de Contabilidad Gubernamental

Art 21 Víctor Nicolás Pichardo, director ejecutivo del Departamento Aeroportuario.

Art 22 Leonardo Aguilera Batista, Presidente del Consejo dela Refinería Dominicana de Petróleo REFIDOMSA.

341-20Se modifica el artículo 2 del decreto 287-08 del 28 de julio del 2008 y la primera parte del artículo 1 del decreto 307-16 del 26 de octubre del 2016 que a su vez modificó el artículo 3 del decreto 287-08 del 28 de julio del 2008 para que en lo adelante se dispongan dela siguiente manera: Art 2 La consultoría jurídica del poder ejecutivo está a cargo de un consultor jurídico

Art 3 Para asistir al consultor jurídico del Poder Ejecutivo serán designados mediante el decreto 3 consultores jurídicos

Art 2. Este decreto deroga y sustituye el artículo 2 de número 287-08 de fecha 28 de julio de 2008

Art 3 Noelia RiveraGuevara, nombrada sub consultora jurídica del Poder Ejecutivo

Art 4 Pedro Luis Montilla Castillo, sub consultor jurídico del Poder Ejecutivo

Decreto: 343-20

Art 1Thomas Ozuna Tapia, gerente General de la Empresa Distribuidora de Electricidad Del Este, EDESTE. Andrés Cueto Rosario, gerente General de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte.

Milton Teófilo Morrison Ramírez, gerente General de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur