Lisandro Macarrulla: de empresario exitoso a ficha clave de la Presidencia

Dalton Herrera

Santo Domingo

Lisandro Macarrulla, quien será el ministro de la Presidencia de Luis Abinader a partir de este domingo, siempre ha estado sumergido en el sector empresarial.

Con un sueldo de 300,000 pesos mensuales y un ministerio que maneja un presupuesto de 7, 534, 699,119; Macarrulla tiene el gran reto de auxiliar al nuevo mandatario en el logro del programa de gobierno y la implementación de las políticas públicas bajo el yugo de una pandemia que afecta a todo el planeta, y que por consiguiente, ha derivado en una crisis económica sin precedentes.

Además, tiene la responsabilidad de preservar los logros de la pasada gestión, específicamente en la entidad que va a encabezar.

Gustavo Montalvo, el funcionario que le entrega el mando, deja tras de sí una serie de obras importantes como la Ciudad Juan Bosch, cuyo número de viviendas terminadas asciende a 7,238 y otras 2,286 están en proceso de construcción. Mientras que los apartamentos vendidos totalizan 10,278.

En Ciudad Juan Bosch viven más de 13,000 personas en las 4,182 viviendas que están habitadas hasta la fecha. Funcionan tres escuelas de básica, dos liceos y dos estancias infantiles que atienden la demanda de estudiantes del proyecto y los alrededores.

Otra obra que se entregó durante la gestión de Montalvo fue el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 el cual fue instaurado en el país el 30 de mayo del año 2014.

Este Sistema está presente en 21 provincias y 101 municipios donde viven más de 8.9 millones de dominicanos, el 87.7% de la población del país.

En agenda están los preparativos para que el 9-1-1 continúe su expansión a Valverde, en el noreste; Hato Mayor y El Seibo, en el este; Ocoa, en el sur y, también, los municipios de Jarabacoa y Constanza para completar la provincia de La Vega en el centro del país.

Esta extensión ya sería responsabilidad del nuevo incumbente en el gobierno de Luis Abinader.

También sobre el proyecto de alfabetización que, según el funcionario saliente, cerca de 700,000 personas aprendieron a leer y escribir entre 2013 y 2020, lográndose reducir la tasa de analfabetismo del 14% al 5.5% en ese periodo gracias al Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo.

Siete años y medio después se ha logrado un significativo avance en la superación una deuda histórica con aquellos jóvenes y adultos que no tuvieron acceso oportuno al ejercicio del derecho fundamental a la educación”, expresó Montalvo en aquel momento.

Recordó que una República Dominicana libre de analfabetismo parecía una utopía hace solo 8 años con una tasa prácticamente estancada entre los censos de 2002 y 2010.

“Con voluntad, compromiso, trabajo y, sobre todo, solidaridad hoy se reduce a solo un 5.5% en el territorio nacional y a un 4.96% cuando se mide para las personas nacidas en la República Dominicana”, expresó al referirse a una iniciativa que se asumió como una política de Estado.

Otro logro que presume Montalvo es la conformación de la llamada República Digital, la cual es coordinada por el ministerio que manejó durante los últimos 8 años.

Según los datos suministrados desde el portal web de la institución, a partir de 2017, año en que se crearon los primeros 40 servicios en línea, República Digital ha gestionado más de 22 millones de solicitudes.

El funcionario saliente destaca también el acceso a internet gratuito gracias a los 1,080 puntos wifi ubicados en parques, hospitales, autobuses de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), entre otros espacios públicos.

“Cuando República Digital empezó, teníamos 40 servicios en línea, hoy disponemos de cerca de mil, es un gran cambio. El ciudadano no tiene que desplazarse ni entrar en contacto con un funcionario ni hacer fila, basta un teléfono, tableta o computadora para acceder a un servicio”, indicó.

El perfil del nuevo funcionario

Además de ser un empresario exitoso, Macarrulla está graduado de licenciado en Administración de Empresas e ingeniero Industrial de profesión y con un Master in Finance/ Service Management en el Rochester Institute of Technology en New York, Estados Unidos.

Durante su trayectoria ha desarrollado diferentes proyectos inmobiliarios de gran envergadura en la Ciudad Colonial, incluyendo alianzas con empresarios para desarrollar proyectos arquitectónicos en ese lugar.

Macarulla también es co-fundador de la Asociación Ciudad Ovando, una institución sin fines de lucro con el fin de reformar y preservar la Ciudad Colonial. Sumado a eso, realiza el denominado "Colonial Fest", el cual se realiza desde 2012.

Fue presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y presidente de la Asociación de Industria de Materiales de Construcción, Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD). También desempeñó la presidencia del Grupo Mac, Holding empresarial familiar.

En marzo de 2019 fue escogido como presidente del gabinete presidencial del proyecto político del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM).