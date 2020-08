Pacientes dicen que se curaron del coronavirus con brebajes

Ricardo Santana

Santiago, RD

Jorge Hernández contó que comenzó a sentir los síntomas del Covid-19, pero que no lo quisieron atender en clínicas y hos­pitales de Santiago, a pe­sar de que su primo, el comerciante Jesús Her­nández, falleció hace ocho días de la enfermedad.

Dijo que se fue a su casa preparado para morir; sin embargo, afirmó que con remedios caseros y gárga­ras se curó.

Adriana Espinal, nativa de Mao, narró que en su pue­blo le diagnosticaron que tenía Covid-19, pero que la refirieron a Santiago.

Subrayó que tras llegar a Santiago no la quisieron atender en ningún centro privado y público, alegan­do falta de camas y espa­cios.

“No podía respirar, no te­nía aire, presentaba fiebre alta y ronquera en la gar­ganta, debido a la tos se­ca que no me dejaba con­ciliar el sueño y tampoco dejaba dormir a mis fami­liares que comparten con­migo”, enfatizó.

En ese contexto, explicó que su madre, por recomenda­ción de una enfermera, co­menzó a administrarle tés de limón, piña, hojas de na­ anja, melones y otras infu­siones naturales.

Asimismo refirió que hacía gárgaras de diferentes hojas y cáscaras de varias plantas medicinales; pero que al ha­cerse la prueba PCR, ahora aparece que no tiene nada y que tampoco siente los sín­tomas de antes.

Mientras que Juan Calzón, un vendedor ambulante de joyas de fantasías en Santia­go, juró que su tía residente en el barrio de Pekín, al sur de esta ciudad, se curó to­mando brebajes y haciendo gárgaras.

También Carlos Almonte, residente en el céntrico sec­tor de Los Pepines, afirmó que dio positivo al corana­virus y que supuestamente, “se sanó bebiendo brebajes calientes de sábila, miel de abeja, limón, tilo, canela y clavo dulce”.

El asesor de la Regional Norte del Colegio Médico Dominicano, Manasés Pe­ña, manifestó que eso es pe­ligroso, pero que muchas personas, en vista de que no las atienden en centros de salud privados y públicos, prefieren retornar a sus re­sidencias para curarse con medicinas naturales.

El radiólogo comentó que lo importante es que una persona que sienta los sín­tomas o se le detecte el vi­rus sea atendido en un cen­tro hospitalario público o privado.

Sin embargo, aclaró que auto medicarse y peor aún auto tratarse en los hoga­res con remedios caseros no deja de ser un peligro, aunque lamentablemente a esas personas no les que­dan otras alternativas.

El gremialista cree que hay que aumentar la cantidad de camas, ampliar los espa­cios, ofrecer mayor protec­ción a los médicos y traba­jadores de la salud, porque no es justo que se sigan re­chazando personas que lle­gan enfermas o con sínto­mas de una enfermedad tan letal como el Covid-19.

Enfermedad

El geriatra y epidemiólo­go Francisco Ángeles expli­có que la medicina natural no deja de tener su impor­tancia, pero coincide con su colega, al expresar que lo importante es que las per­sonas que padecen el virus o sienten los síntomas sean tratados por médicos, por­que es una enfermedad pe­ligrosa.

Asimismo, insistió que es importante que las perso­nas se expongan al sol de vez en cuando, porque el virus si todavía está fuera, muere a los cinco o siete minutos, ya que no resiste las altas temperaturas.

En cuanto a los brebajes ca­lientes, explicó que no deja de tener su lógica, al insistir que el Covid-19 es peligro­so, pero enemigo de las co­sas calientes.

MÉDICOS

Evidencias.

Otros médicos de San­tiago testimoniaron que tienen evidencias de pa­cientes en mal estado que fueron enviados a sus casas y que se cura­ron con remedios case­ros.

Ciencia.

Sin embargo, entienden que esa práctica no es la correcta en estos tiem­pos de gran revolución de la ciencia médica.

Natural.

Los humanos cuando no tienen a su alcance la ciencia médica, recurren a remedios de plantas.