El ambiente que imperaba ayer en el Palacio

Javier Flores

Santo Domingo, RD

Enrolladas y apiladas en uno de los extremos del parqueo del Palacio Nacio­nal, se encuentran varias al­fombras de color rojo en es­pera de ser retirada.

A solo cuatro días para el traspaso de mando, las al­fombras enrolladas no son las únicas señales del movi­miento que se vive dentro de los pasillos de la sede del Poder Ejecutivo.

El ambiente de “despe­dida” se siente hasta en la Guardia Presidencial, quienes inmediatamente se percataron de que se es­taban captando imágenes de esas alfombras rojas, in­formaron que esa acción estaba “prohibida” por la Dirección de Comunicacio­nes de la Presidencia (Di­com).

“Ustedes tienen esa ac­tividad (una reunión entre el presidente y productores agropecuarios). Tiren fotos ahí, para allá abajo no se puede”, trataba de explicar el guardia.

Desde tempranas horas se vio a varios de los em­pleados del Palacio pasear­se por las accesos de este con papeles y varios equi­pos de utilería mientras en la segunda planta, las esca­leras de “mayordomía” es­tán colocadas cómo si es­tuvieran haciendo arreglos dentro de esos lugares don­de las cámaras y los perio­distas tienen prohibido el paso.

El síndrome de despedida

La palabra “despedida” se ha convertido en la que in­mediatamente cambia los rostros de los empleados dentro del Palacio Nacio­nal quienes, hasta el mo­mento, desconocen cuál será su futuro una vez que las nuevas autoridades gu­bernamentales asuman el control.

“Después del lunes ha­blamos, yo ni sé si venga porque yo sé que me voy”, le vociferaba un empleado a otro.

Esa incertidumbre de no saber qué depara su futuro laboral después de las cin­co de la tarde del próximo viernes, hora en que culmi­na la jornada en la gran ma­yoría de los departamentos de las instituciones del Es­tado, se siente en el ánimo de quienes con duras pe­nas transitan por el Palacio Nacional, van en silencio y sigilosos mientras intenta­ban no llamar la atención de las cámaras de los dife­rentes medios de comuni­cación que allí se encontra­sen, tratando de ocultar sus rostros, los cuales no mos­traban ningún tipo de feli­cidad.

Próximo al Despacho

Mientras en el pasillo don­de está tanto el despacho del Presidente de la Repú­blica como el de los minis­terios Administrativo y de la Presidencia, el silencio era lo que marcaba la pauta a un nivel en que los pasos que daban varias de las se­cretarias retumbaban hasta la explanada de la segunda planta.

El mismo contaba con poca seguridad ya que el presidente de la República se encontraba en Santo Do­mingo Este inaugurando la avenida ecológica e inme­diatamente se trasladó al Salón Verde del Palacio Na­cional donde se reunió con agricultores “beneficiados” por el programa de visitas sorpresa.

A las 10:00 de la maña­na del domingo se hará el cambio de mando que po­ne fin al gobierno de Dani­lo Medina y da paso al ini­cio del de Luis Abinader.

DATOS

COVID

Actos reducidos.

Debido a que el país tendrá su cambio de go­bierno en medio de la pandemia del coronavi­rus Covid-19, el ceremo­nial acostumbrado ten­drá actividades más re­ducidas para garantizar el distanciamiento so­cial. El tradicional desfi­le militar en el Malecón, este año no se hará.