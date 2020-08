Certifican prueba de aliento para diagnósticos del Covid

Doris Pantaleón

Santo Domingo, RD

Una nueva tecnología que permite diagnosticar si una persona es positiva o no al Covid-19 mediante prueba de aliento ha sido validada y aprobada en el país en un estudio que in­cluyó a 1,000 personas, al­canzando una especificidad de 95% y de 89% de sensi­bilidad, al compararse con la prueba PCR.

El dispositivo de origen israelí, conocido como Tera-System o prueba de alien­to, permite tener los resul­tados en 20 minutos por lo que es de alta utilidad para controles epidemiológicos que pueden aplicarse en aeropuertos, hoteles, super­mercados, empresas, edifi­cio y lugares cerrados, entre otros.

Tecnología israelí

La nueva tecnología fue presentada ayer al país por el ministro de Salud, doc­tor Rafael Sánchez Cárde­nas, en compañía del em­bajador de Israel en el país, Daniel Biran Bayor, y los empresarios Ligia Bonet­ti de Valiente, del Grupo SID, Celso Marranzini, de la Asociación de Industria y Paola Rainieri, presidenta de Asonahores. Las expli­caciones técnicas estuvie­ron a cargo de los doctores Eloy Álvarez y Diógenes Aybar.

Método no invasivo

Explicaron que se trata de un método no invasivo, don­de la persona sopla de tres a cinco veces en un tubo, ob­teniéndose los resultados en 20 minutos y que en el estu­dio científico que se hizo en el país se comprobó que la prueba tiene resultados de especificidad en un 95% y de sensibilidad de 89% com­parada con la de PCR.

Aun no está disponible

Aunque ha sido aproba­da como efectiva por Salud Pública, la misma aún no está disponible en el país porque requiere colocarse la orden de compra, y ante el proceso de transición que se vive, no se pueden hacer compras que no sean con el aval de las próximas autori­dades.

Dijo que ante esa realidad, la misma ha sido puesta a consideración de las nuevas autoridades sanitarias que asumirán el cargo a partir del próximo lunes 16 de agosto, encabezadas por el designa­do ministro Plutarco Arias.

Su costo, explicó, Sán­chez Cárdenas es de alrede­dor de 700 pesos la unidad, muy por debajo de la PCR y otras que se aplican en el país, y que al no ser invasiva implica menos riesgos para el personal de salud que to­ma las muestras.

Explicó que no se ha­bía adquirido anteriormen­te porque los estudios con­cluyeron la semana pasada, por lo que en el momento de transición en que se en­cuentra no se ejecutó la or­den de compra.

MÁS DETALLES

Los resultados.

El Ministerio de Salud Pública y la embajada de Israel en Repúbli­ca Dominicana realiza­ron la presentación de los resultados obteni­dos del estudio de una prueba para la detec­ción del coronavirus mediante el aliento.

Prueba válida.

“Hemos certificado que esta prueba es váli­da y que puede ser usa­da en el país por todas sus virtudes”, dijo Ra­fael Sánchez Cárdenas, el ministro de Salud Pública.