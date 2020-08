Intensivista sugiere nombrar médicos de esa rama en hospitales

Doris Pantaleón

Santo Domingo, RD

Para el neumólogo-inten­sivista Emil Jorge Manzur las condiciones actuales del sistema sanitario na­cional no permiten poner en marcha la atención de pacientes críticos con Co­vid-19 a través de un pro­grama de telemedicina, como plantea el Comité de Emergencia y Gestión Sa­nitaria.

El especialista, quien diri­ge la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Cen­tro Médico Dominico Cu­bano, donde se han teni­do cerca de 500 ingresos de pacientes Covid-19, di­jo que aunque la teleme­dicina es una herramienta de apoyo importante para implementar un programa de atención en medicina crítica con éxito, primero se deben crear las bases en el interior del país.

Eso se logra, explica, con equipos y nombrando por lo menos un intensivista, emergenciólogo o internista con habilidades en el mane­jo de ese tipo de pacientes en cada hospital, para que pue­dan responder con efectivi­dad a las orientaciones que se les hagan mediante ese re­curso tecnológico.

Explicó que el manejo de un paciente crítico que requiera ser intubado o ser sometido a otras maniobras respiratorias no puede hacerlo un médico guiado a través de una pan­talla sino tiene un entrena­miento especial.

El doctor Manzur se refirió al tema en respuesta a una propuesta de modelo de respuesta de atención a pa­cientes críticos que traba­ja el Comité de Emergen­cia y Gestión Sanitaria, de elegir a Cecanot como hos­pital base de Cuidados In­tensivos para pacientes con Covid para que a través de telemedicina, sus especialis­tas presten sus cerebros pa­ra guiar a médicos en otros hospitales.

“En el momento en que es­tamos en República Domi­nicana con el sistema de sa­lud que tenemos, eso no va a funcionar”, señaló, y lo ex­plica en el hecho que si el mé­dico no tiene un nivel de co­nocimiento en manejo de cuidados críticos no podrá aplicarlo aunque reciban ins­trucciones por teléfono, por­que hay habilidades que no se transmiten así.

Recuerda que la enfermedad de Covid requiere de una atención permanente, por lo que el Estado debe nombrar intensivistas que están des­empleados actualmente, po­nerle un sueldo e incentivos adecuados, para nombrarlos en hospitales provinciales, así como médicos emergen­ciólogos e internistas que tie­nen habilidades.

No tenerle miedo

El especialista, encargado del servicio de Cuidados In­tensivos del Centro Domi­nico-Cubano, dijo que ha estado trabajando con pa­cientes con Covid-19 des­de el inicio de la pandemia y que ese centro hasta la se­mana pasada tenía ingresa­dos 500 pacientes, más de mil en el área de emergen­cia y en su consulta ambu­latoria ve 70 pacientes dia­rios.