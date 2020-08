Milagros Ortiz Bosch: “No podemos seguir manteniendo instituciones que no cumplen su función”

Yudelka Domínguez

Santo Domingo, RD.

Milagros Ortiz Bosch, quien será la responsable de políticas de transparencia y ética del Gobierno de Luis Abinader, a partir del próximo 16 de agosto, consideró que el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) no ha cumplido su función como institución pública, pero sí han incurrido en gastos.

Expresó que una de las funciones de la institución es pagar los derechos de los trabajadores que fueron desconocidos en la seguridad social como los “ancianitos” del Consejo Estatal del Azúcar.

“Se hizo un festín de aplicaciones y de construcciones y actividades que no tenían su fin, el fin del Fonper era cumplir con los derechos que quedaban pendientes de los trabajadores del CEA”, indicó.

Asimismo, aseguró que el próximo gobierno no puede continuar con instituciones que no cumplen su función dentro del Estado.

“No podemos seguir manteniendo instituciones que no cumplen su función y que al mismo tiempo malgastan o que no hacen el mejor gasto apropiado de esos fondos. El país quiere y tiene que salir de un gasto público no razonal”, aseguró.

El presidente electo anunció este martes que el Fonper ha generado innumerables casos de corrupción, por lo que será eliminada y sus recursos destinados al sector salud.

“FONPER recibe los recursos generados por las empresas capitalizadas y son usados a discreción de su Consejo y presidente. Esto ha generado innumerables casos de corrupción, en el nuevo gobierno eliminaremos esta institución y pasaremos los recursos que recibe al sector salud”, escribió en su cuenta de Twitter.

Abinader ha anunciado el cierre de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), la fusión del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y que el Despacho de la Primera Dama operará como una oficina modesta.