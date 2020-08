Localizan en Venezuela avioneta que desapareció en vuelo Puerto Plata -Barahona; la asocian al narcotráfico

Santo Domingo, RD

Las autoridades venezolanas identificaron la avioneta que desapareció la tarde del sábado en un vuelo de Puerto Plata a Barahona.

“Inutilizada aeronave del narcotráfico con siglas norteamericanas en el Zulia. Nuestra FANB junto a la ONA localizaron una aeronave incursora, acuatizada en cercanías de la orilla del lago de Macaraibo en el sector Congo Mirador, este 1 de agosto”, indicó el Ministerio de Interior de Venezuela.

"El referido vuelo es una “interferencia ilícita”, en la modalidad de desvío de ruta, con la finalidad de realizar una operación de narcotráfico en la zona sur-oeste del Lago de Maracaibo", publicaron las autoridades del país sudamericano.

En la avioneta, matrícula N17JE, fueron capturados los dominicanos, Claudio Castillo y Rolando Pineda; y el venezolano identificado como Oswaldo Blisick, quien es el piloto.

Desaparición el sábado:

La avioneta se desapareció el sábado primero de agosto cuando realizaba un vuelo de Puerto Plata (norte) a Barahona (sur).

Según investigadores del caso en República Dominicana, a las 5:54 minutos de la tarde del pasado sábado el piloto reportó que se encontraba a 15 millas del aeropuerto Gregorio Luperón, por lo que fue transferido a la frecuencia de la torre de control de Puerto Plata.

No obstante, tras la situación de que no había señales de este ni del avión los controladores aéreos decidieron comunicar a las 6:26 minutos hora local, que la aeronave no había aterrizado y que el piloto no había tenido más contacto con la torre de control.

En los últimos años pilotos extranjeros han burlado los controles de seguridad en los aeropuertos muchas veces con complicidad de autoridades de las terminales para sustraer aeronaves y hacer vuelos ilícitos a Sudamérica a trasladar de dinero producto del narcotráfico.

Con relación al caso los organismos investigativos del Ninisterio de Defensa y de la Dirección Nacional de Control de Drogas, investigan a los controladores aéreos que estuvieron de servicios la tarde del pasado sábado en el aeropuerto Gregorio Luperón de puerto Plata, para conocer sus versiones de la salida del aparato.

El informe del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), detalla que a las 5:18 minutos hora local, en el trayecto le informaron al piloto que la terminal María Montez estaba cerrada, por Notam, por lo que éste solicitó a la torre de control de Puerto Plata, regresar, permiso que le fue aprobado, pero jamás retornó.

Una fuente del aeropuerto Gregorio Luperón, de Puerto Plata, aclaró que el avión despegó de esa terminal mucho antes de las 5:00 de la tarde, que es la entrada en vigor del toque de queda los sábados y domingo.