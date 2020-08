Piloto de avioneta desaparecida se habría ido a Venezuela, según investigadores

Santo Domingo, RD

Expertos investigativos en asuntos aeronáuticos y aeroportuarios tienen la percepción de que el avión que el pasado sábado desapreció del radar, tras despegar del aeropuerto de Puerto Plata, con destino a Barahona, cambió el plan de vuelo y realizó un vuelo ilícito hacia una nación de Sudamérica.

De acuerdo con los datos ofrecidos por investigadores, el piloto Osvaldo Bislick conocía del Notam que había emitido previamente el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), que daba cuenta del cierre a esa hora del aeropuerto María Montez de Barahona, donde supuestamente se dirigía.

Los organismos de inteligencia manejan asimismo, la hipótesis de que el piloto de la aeronave desaparecida despegó del aeropuerto de Puerto Plata hacia Barahona, cambió el plan de vuelo y habría escapado a Suramérica.

El piloto de la aeronave es venezolano, y según su perfil en las redes sociales es abogado.

En la investigación participan oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y expertos militares y civiles en investigadores aeronáuticos y aeroportuarios.

La aeronave matricula N17JE desapareció el pasado sábado del radar y es buscada por los organismos de socorro de la República Dominicana.

El IDAC informó que cuando se conoció el caso, se activó el protocolo de búsqueda de la aeronave, la cual hasta el momento se desconoce la cantidad de pasajeros a bordos.

Aunque el piloto solicitó supuestamente autorización para retornar a Puerto Plata, todo parece indicar, señalan los expertos, que éste tenía su intención de tomar rumbo hacia Sudamérica, muy probable su país, Venezuela, por lo que habría cambiado el plan de Vuelo.

“Él tenía su plan montado de burlar los controles de la seguridad aeronáutica y aeroportuaria cambiando su plan de vuelo y huir a Sudamérica, especialmente a Venezuela donde muy probablemente lo esperan sus contactos”, aseguraran investigadores que participaran en las labores de búsqueda.

Desaparición el sábado:

Según los investigadores, a las 5:54 minutos de la tarde del pasado sábado el piloto reportó que se encontraba a 15 millas del aeropuerto Gregorio Luperón, por lo que fue transferido a la frecuencia de la Torre de Control de Puerto Plata.

No obstante, tras la situación de que no había señales de este ni del avión los controladores aéreos decidieron comunicar a las 6:26 minutos hora local, que la aeronave no había aterrizado y que el piloto no había tenido más contacto con la torre de control.

En los últimos años pilotos extranjeros han burlado los controles de seguridad en los aeropuertos muchas veces con complicidad de autoridades de las terminales para sustraer aeronaves y hacer vuelos ilícitos a Sudamérica a trasladar de dinero producto del narcotráfico.

Con relación al caso los organismos investigativos del ministerio de Defensa y de la Dirección Nacional de Control de Drogas, investigan a los controladores aéreos que estuvieron de servicios la tarde del pasado sábado en el aeropuerto Gregorio Luperón, de puerto Plata para conocer sus versiones de la salida del aparato.

El informe del Instituto Dominicano de Aviación Civil, (IDAC), donde se detalla que a las 5:18 minutos hora local, en el trayecto le informaron al piloto que la terminal María Montez estaba cerrada , por Notam, por lo que éste solicitó a la torre de control de Puerto Plata, regresar, permiso que le fue aprobado, pero jamás retornó.

Una fuente del aeropuerto Gregorio Luperón, de Puerto Plata, aclaró que el avión despegó de esa terminal mucho antes de las 5:00 de la tarde, que es la entrada en vigor del toque de queda los sábados y domingo.