Claves para innovar en el periodismo

AGUSTINA HEB

Red Internacional de Periodistas

En América Latina, una de las personas que es muy intere­sante y muy inspi­rador escuchar pa­ra entender qué están haciendo bien los medios en estos momen­tos de transformación digital y qué cambios deberían considerar para mejorar sus estrategias, por qué es clave afianzar la relación con las audiencias, como tam­bién elevar los estándares éticos y profesionales del periodismo, es el periodista brasileño Rosen­tal Alves.

Es fundador y director del Centro Knight para el Periodismo en las Américas, un programa de entrenamiento profesional de largo alcance para periodistas de Latinoamérica y el Caribe. Tam­bién es el organizador de uno de los seminarios de periodismo más prestigiosos del mundo, el International Symposium on On­line Journalism (ISOJ), que se es­tuvo desarrollando durante esta semana de manera virtual y gra­tuita.

En los últimos días, Vanina Berghella -integrante del Con­sejo Asesor de WINN y directo­ra de Velocidad de SembraMe­dia– entrevistó a Rosental para analizar el nuevo panorama de los medios.

Innovación y creatividad

Berghella consultó a Rosental, que vive en Austin (Estados Uni­dos) y está en contacto perma­nente con la realidad de los me­dios de Latinoamérica, sobre qué le está faltando al periodismo o a los periodistas para llegar mejor a las audiencias.

El periodista brasileño contes­tó que debemos “entender que nos movemos en un ambien­te nuevo y hace falta reapren­der constantemente, basados en los valores éticos profesionales del periodismo, como la discipli­na de la verificación, pero con la mente abierta para incorporar nuevos modos”. En ese sentido, dio como ejemplo que el modelo del periodismo financiado prin­cipalmente por la publicidad “ya terminó y no hay vuelta atrás”.

Luego, resaltó: “Los periodis­tas deberíamos repetir un man­tra que es la innovación y la crea­tividad. Tenemos varios frentes donde hay que hacer este man­tra, pero es muy importante que no solamente se pueda innovar, es importante traer los valores de antes. Además de esos valores hay que tener la mente abierta para hacer las cosas de una ma­nera diferente”.

Cambio cultural en las organizaciones

“Se debe mantener la mente abierta para impulsar cambios.

Para los grandes medios es muy difícil cambiar la cultura porque son transatlánticos” y, por eso, “buscan inspiración en los ciga­rette boats, barcos pequeños que se desplazan con velocidad y di­namismo”, en alusión a los me­dios pequeños. Según él, “nave­gan alrededor para influenciar el cambio cultural necesario pa­ra adaptar a los grandes medios” y “son los que tienen la agilidad para hacerlo más”. Y planteó que “no hace falta ser genio para pre­ver que los que cambien cultural­mente van a sobrevivir y los que no, se extinguirán”.

La crisis del coronavirus y su impacto en el periodismo

Para Rosental, la pandemia del coronavirus lo que está haciendo ahora es acelerar ese proceso de transformación de los medios de comunicación.

Entre los cambios y oportuni­dades que él ve que tiene el pe­riodismo para llegar mejor a sus audiencias en este nuevo escena­rio de crisis, hizo hincapié en que lo “más importante es centrar­se en la gente, en el ciudadano”. “Entender que el periodismo va a sobrevivir si es un bien público, una necesidad pública y para eso tiene que ser de calidad. La cla­ve está en cambiar, tanto para el periodismo comercial como para el periodismo sin fines de lucro, el tipo de relación con la audiencia”. “Eso significa dar más oportunidad de participación porque la audien­cia de hoy tiene el poder de hacer cosas, no solo de escuchar. Hay que capitalizar eso”, precisó.

Transparencia

El experto señaló que “la nueva ob­jetividad es de transparencia, a la cual los medios tradicionales siem­pre rechazaron”. En este nuevo mundo, en el que se busca mone­tizar a las audiencias, precisó que “para crear una relación de calidad con los lectores, hay que ser bastan­te transparentes”.

Indicó que “la diversificación de ingresos es fundamental en ese nuevo mundo”. Hay que imaginar negocios que sean compatibles con la misión, porque el periodismo es basado en una misión de interés público”.

El periodismo como servicio

En sintonía con su análisis sobre la importancia que los medios deben darles a las audiencias, Rosental di­jo que “el desafío consiste en lograr fidelizar a los lectores casi tanto co­mo un hincha de fútbol es fiel a su equipo. Hay que buscar el engage­ment”.

En la misma línea, señaló que “los periódicos siguen vendiendo suscripciones como si fueran un producto, y la noticia es un servicio que consiste en un camino de ida y vuelta, que genera lealtad, fideli­dad en la audiencia”.

El rol de las mujeres en la industria

Teniendo en cuenta que WINN es una comunidad de mujeres perio­distas de América Latina que busca fomentar su participación y lideraz­go en los medios, Berghella le pre­guntó a Rosental sobre qué valor agregado considera que están dan­do las mujeres en el periodismo. Para el entrevistado, “en este ámbi­to no basta identificar el problema: los medios tienen que pasar a la ac­ción”.

Y profundizó: “El gran problema de Latinoamérica es que la mayoría de las periodistas son mujeres pero los directivos son hombres. Es par­te del cambio cultural de los medios asumir que el papel de la mujer en la sociedad no puede ser visto por los medios igual que en el siglo pasado.

La marca personal del perio­dista

Durante la charla, Rosental tam­bién abordó preguntas de los parti­cipantes del encuentro virtual. Una de ellas giró en torno a qué impor­tancia tiene la marca personal del periodista: “Cada persona hoy es un medio, por eso todo periodista debería invertir en su marca. Mire­mos el ejemplo de VOX Media, que empezó como un blog de deportes en San Francisco y hoy es un impe­rio mediático”.

Asimismo, planteó que “el desa­rrollo de la marca personal es una lucha de cada uno de los periodis­tas, porque la marca del periodista agrega valor al medio”. “No esperes a que te den trabajo: tú eres el me­dio, por lo tanto, empieza a trabajar como tal”, aconsejó.

Periodismo emprendedor

“El rol de los periodistas como au­todidactas y la importancia de la experimentación son imprescin­dibles”. Y enfatizó: “Es importan­te que las escuelas de periodismo capaciten el emprendedurismo: podemos crear nuestros propios medios y generar negocios compa­tibles con la misión de servicio que tiene el periodismo”.

El papel de los medios en zonas suburbanas

Consultado sobre a qué deberían apuntar primero los medios que cubren noticias en áreas suburba­nas, Rosental identificó que “lo me­jor es encontrar una manera de ser­vir a esa comunidad”. “No necesitas un gran capital para empezar una red. Puede empezar con un canal en Facebook o con un tuit. El sitio de noticias mexicano Animal Políti­co empezó en Twitter con la cuenta Pájaro Político y hoy es un gigante. Empezó a cubrir política como ca­si un calentamiento para lanzar un blog y después lanzar un site políti­co más completo con mucha gen­te”, ejemplificó. “Cuando somos parte de la comunidad podemos decir cosas que la gente de los gran­des medios no cubren”.

Motivaciones para no desanimarse

Ante la crisis de los medios, Ro­sental ofreció recomendaciones para que los periodistas no se des­animen. “Me gusta la palabra com­mencement, porque aunque se tra­duce como graduación, viene de comenzar. Es decir que cuando sa­les de la universidad no llegas al fi­nal de algo sino que ahí comienza el juego”, expresó. En esa línea, di­jo que “es clave la formación conti­nua y tener la humildad de apren­der”. “Todos estamos aprendiendo constantemente, y no nos podemos deprimir con una crisis. Pensemos que la creación de este mundo nue­vo la hará esta generación y expan­damos de modo creativo el trabajo periodístico”, aconsejó.